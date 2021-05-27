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台積電攜手索尼 傳在日設晶圓廠

財經新聞組／綜合報導
日刊工業新聞報導，日本經濟產業省正撮合索尼（SONY）與台積電共同投資1兆日圓，在日本熊本縣設立日本最先進的邏輯晶片生產工廠。（本報資料照片）
日刊工業新聞報導，日本經濟產業省正撮合索尼（SONY）與台積電共同投資1兆日圓，在日本熊本縣設立日本最先進的邏輯晶片生產工廠。（本報資料照片）

日刊工業新聞報導，日本經濟產業省正撮合索尼（SONY）與台積電共同投資1兆日圓（約91.9億美元），在日本熊本縣設立日本最先進的邏輯晶片生產工廠，以40奈米以下製程切入，鎖定車用CMOS影像感測器（CIS）、機械與家電相關晶片。

全球晶圓代工產能短缺，台積電成為各國邀約前往設廠的重點對象。此前，台積電已拍板前往美國亞利桑那州建12吋廠，歐盟、日本等國的邀約傳聞也不斷。

台積電26日不評論相關報導。索尼社長吉田憲一郎也拒絕評論，但表示「晶片的供應穩定，對日本維持國際競爭力而言十分重要」。日本經濟產業省發言人則表示報導並非屬實，但拒絕詳細說明。

日刊工業新聞引述日本知情官員談話報導，在日本經濟產業省主導下，正爭取台積電與索尼合資在日本熊本縣建廠，由索尼負責土地與廠房，台積電負責製程技術，投資額度有望逾1兆日圓，不過尚未定案。

業界人士指出，索尼過往就與台積電有談過合作，當時主要希望將旗下CIS產品首度委外由台積電生產，以滿足車用等客戶需求，並鞏固索尼在CIS市場龍頭地位，但後來傳出並未成局。隨著三星以CIS二哥之姿加速追趕索尼，讓索尼腹背受敵，因此透過日本官方牽線，希望能在日本與台積電共同設廠，取得充沛產能。

日刊工業新聞報導，這項合資設廠案希望能在今年內就執行，若談成，這項投資案將由台積電主導，日方廠商除了索尼之外，其他公司也可能加入投資。報導指出，經產省正全力提供所有可能的支持，期盼能成功促成這項投資案，但協商仍有可能破局。

官員說，設廠地點的選擇主要考慮半導體產業聚集的九州地區，目前規劃設在索尼的熊本影像感測器廠附近。索尼將負責取得土地和廠房建造，台積電則投資製程，並採用40奈米以下製程生產，是日本最先進的邏輯晶片生產工廠。目前日本半導體業製程最先進的是NAND晶片廠鎧俠，具備1X奈米技術，但都用來生產記憶體晶片；邏輯晶片技術則以瑞薩位於東京附近的40奈米晶片廠最先進。

報導引述日本政府官員的話說，若要爭取到台積電赴日投資，就需要提供「多種支持措施」，政府已多方探求各種可能性。

日本 台積電 索尼

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