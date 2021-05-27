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拼多多虧損收斂 Q1營收年增239%

記者李仲維／綜合報導
中國電商巨頭拼多多26日發布財報，第1季營收年增239%。(路透資料照片)
中國電商巨頭拼多多26日發布財報，第1季營收年增239%。(路透資料照片)

中國電商平台拼多多26日發布財報，第一季營收年增239%，優於預期；虧損人民幣29.05億元（約4.5億美元），較去年同期虧損有所收斂。

財報顯示，拼多多今年第一季營收為人民幣221.7億元，年增239%，超過市場預期，去年同期為65.4億元；第一季虧損人民幣29億元，較去年同期虧損的41.1億元，已有所收斂。

數據顯示，拼多多第一季平均月活躍用戶數為7.2億，去年同期為4.8億，年增49%。截至3月31日，拼多多年度活躍買家數達8.2億，較去年同期淨增1.9億。

這也顯示，在用戶數上，拼多多已經進入「8億時代」，且意味拼多多保持年增30%以上的用戶數增速。

界面新聞報導，財報顯示，公司營收增長主要源於線上行銷技術服務收入的增長。

拼多多第一季線上行銷技術服務收入為人民幣141.1億元，年增157%。從這個數據可以看出，拼多多對商家收取的服務費用，在第一季有所上升，這也應證之前關於拼多多改變以往0佣金的做法，向商家收取服務費的傳言。

之前有市場傳言稱，拼多多今年1月宣布向商家開始抽佣，3月正式施行，比例為1%到3%。雖然摒棄以往0佣金的做法，但這個比例依然低於淘寶天貓、京東等同類型電商平台向商家抽取的佣金比率。也因此，拼多多在營收上取得超預期增長。

在商品銷售收入方面，拼多多第一季的商品銷售收入為人民幣51.2億元。此外，截至3月31日，拼多多現金及現金等價物及短期投資為834億元，依然維持高現金流的作風。

在商家數上，拼多多平台的商家規模超過860萬家。

但值得注意的是，高流量、高增長的同時，拼多多的行銷費用一直居高不下。拼多多第一季用於銷售與市場推廣費用達人民幣129.9億元，較去年同期增長78%。

雖然拼多多斥資百億投入補貼業務，但這塊業務的高額支出，也成為拼多多淨利潤為負的根本原因。

營收 電商 投資

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