小米首季財報 寫3個驚喜

小米董事長雷軍表示，首季財報營收及獲利均創歷史新高。（中通社）

小米 集團26日發布今年第一季財報營收 及獲利皆創歷史新高，小米集團第一季營收人民幣768.8億元（約120億美元），年增54.7%；淨利潤人民幣77.9億元（約12億美元），年增260.6%。

其中，第一季智慧手機 營收人民幣514.9億元，小米智慧手機全球出貨量4940萬支，年增69.1%。

小米集團董事長雷軍在財報中表示，營收和淨利潤均創單季度歷史新高，展現出小米商業模式的巨大活力以及戰略執行的卓越成效。

據Canalys數據顯示，今年第一季小米全球智慧手機出貨量排名穩居第三，市占率14.1%。

同時，小米智慧手機業務在中國市場穩健增長，出貨量年增74.6%，隨著高階產品力不斷突破，今年第一季，在中國定價在人民幣3000元或以上，及境外定價在300歐元及以上智慧手機全球出貨量超400萬支。

IoT與生活消費產品收入，今年第一季為人民幣182. 4億元，年增40.5%，主要是智慧電視、掃地機器人及電動滑板車等若干IoT產品銷售額快速增長，其中智慧電視及筆記型電腦的銷售收入人民幣56億元，增加21.7%。

互聯網服務規模持續擴大，今年第一季營收人民幣65.7億元，年增11.4%，主要是廣告業務收入增長，其中MIUI全球月活躍用戶4.25億，年增28.6%。

小米國際部總裁盧偉冰透露了小米接下來的戰略目標，他說，小米和紅米（Redmi）一直秉承着高性價比的優良傳統，但是高性價比的產品一般都面向線上消費者，因為經營線下店需要非常高昂的費用，小米和Redmi手機利潤較低，前幾年基本算是放棄了線下市場。

現在不同了，小米已經積攢了足夠多的現金儲備，而且進軍汽車領域。因此，小米需要深耕線下市場。盧偉冰表示，小米的目標是全國縣級以上單位都要有小米之家，小米之家+授權店總數要達到1萬家。