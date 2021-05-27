我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：全美死亡破59萬 39.7%民眾完成接種

飆破5000例 台本土增401例+校正266例 13死破紀錄

小米首季財報 寫3個驚喜

記者林宸誼／綜合報導
小米董事長雷軍表示，首季財報營收及獲利均創歷史新高。（中通社）
小米董事長雷軍表示，首季財報營收及獲利均創歷史新高。（中通社）

小米集團26日發布今年第一季財報營收及獲利皆創歷史新高，小米集團第一季營收人民幣768.8億元（約120億美元），年增54.7%；淨利潤人民幣77.9億元（約12億美元），年增260.6%。

其中，第一季智慧手機營收人民幣514.9億元，小米智慧手機全球出貨量4940萬支，年增69.1%。

小米集團董事長雷軍在財報中表示，營收和淨利潤均創單季度歷史新高，展現出小米商業模式的巨大活力以及戰略執行的卓越成效。

據Canalys數據顯示，今年第一季小米全球智慧手機出貨量排名穩居第三，市占率14.1%。

同時，小米智慧手機業務在中國市場穩健增長，出貨量年增74.6%，隨著高階產品力不斷突破，今年第一季，在中國定價在人民幣3000元或以上，及境外定價在300歐元及以上智慧手機全球出貨量超400萬支。

IoT與生活消費產品收入，今年第一季為人民幣182. 4億元，年增40.5%，主要是智慧電視、掃地機器人及電動滑板車等若干IoT產品銷售額快速增長，其中智慧電視及筆記型電腦的銷售收入人民幣56億元，增加21.7%。

互聯網服務規模持續擴大，今年第一季營收人民幣65.7億元，年增11.4%，主要是廣告業務收入增長，其中MIUI全球月活躍用戶4.25億，年增28.6%。

小米國際部總裁盧偉冰透露了小米接下來的戰略目標，他說，小米和紅米（Redmi）一直秉承着高性價比的優良傳統，但是高性價比的產品一般都面向線上消費者，因為經營線下店需要非常高昂的費用，小米和Redmi手機利潤較低，前幾年基本算是放棄了線下市場。

現在不同了，小米已經積攢了足夠多的現金儲備，而且進軍汽車領域。因此，小米需要深耕線下市場。盧偉冰表示，小米的目標是全國縣級以上單位都要有小米之家，小米之家+授權店總數要達到1萬家。

小米 手機 營收

上一則

亞馬遜搶市場 連鎖藥房哀嚎

下一則

「不具壟斷性」 亞馬遜獲准買米高梅

延伸閱讀

小米集團副總裁：缺晶片至少影響一年 今年第三季最缺

小米集團副總裁：缺晶片至少影響一年 今年第三季最缺
小米從美「中國軍方公司」黑名單剔出 撤銷投資限制

小米從美「中國軍方公司」黑名單剔出 撤銷投資限制
小米拚年產千萬支超高階智慧手機

小米拚年產千萬支超高階智慧手機
雷軍：小米建年產千萬支智慧手機工廠 2023年完工

雷軍：小米建年產千萬支智慧手機工廠 2023年完工

熱門新聞

紐約時報專欄作家克魯曼。路透

克魯曼：比特幣是龐氏騙局 或像黃金歷久不衰？

2021-05-21 08:42
財政部將對加密貨幣市場加強管控，價值1萬元以上加密貨幣轉帳，都必須向國稅局(IRS)申報。(美聯社)

財政部擬加強查稅 未來十年可追回7000億

2021-05-20 13:54
2013年諾貝爾經濟學獎得主、耶魯大學知名經濟學教授席勒（Robert Shiller）。路透

席勒：泡沫成形 股市、房市充滿西部拓荒時代心態

2021-05-24 07:49
美股三大指數19日早盤全面重挫，為連續三日下跌，原因是加密貨幣慘遭血洗，促使科技股出現賣壓。美聯社

比特幣暴跌 美股早盤大跌490點

2021-05-19 10:05
包括比特幣在內的加密貨幣突然暴跌，拉低整體市場情緒。(美聯社)

比特幣震幅大 美股上沖下洗

2021-05-19 16:37
美國財政部公布計畫，要打擊藏匿收入的美國有錢人，其中包括加密貨幣轉帳逾1萬美元必須申報。(路透)

拜登追富人稅 加密幣轉帳超過1萬元「須申報」

2021-05-20 21:10

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
加州聖荷西發生大規模槍擊案 8死

加州聖荷西發生大規模槍擊案 8死
佛奇對新冠起源改口 共和黨喊「下台」中媒罵「背叛」

佛奇對新冠起源改口 共和黨喊「下台」中媒罵「背叛」
聖荷西VTA槍案八人死 槍手家同時發生火警

聖荷西VTA槍案八人死 槍手家同時發生火警
海外美國人可持今年過期護照入境

海外美國人可持今年過期護照入境
刑事調查在即 川普恐成首位入獄總統？

刑事調查在即 川普恐成首位入獄總統？