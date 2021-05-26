印度、越南疫情激增 製造鏈或回流中國

一名經濟學家指出，亞洲部分地區的新冠疫情復熾，可能扭轉製造業由中國 出走的趨勢；隨著印度 、越南 新冠感染病例激增，供應鏈可能會轉回中國。

美中貿易戰原本已促使企業把供應鏈移出中國，轉移產品與服務的生產與分銷網路；這個趨勢使越南、印度等國受惠，因為企業轉往這些國家設廠。

不過，這個情勢正在轉變；Pinpoint資產管理公司首席經濟學家張智威接受CNBC採訪時表示：「新冠疫情爆發前，我們見到三星、鴻海團等大型企業把工廠移出中國，在越南、印度設廠。」鴻海是蘋果公司（Apple）主要供應商，但疫情升溫迫使鴻海關閉位於印度和越南的工廠。

印度新增確診病例數在4月激增至紀錄高點，且幾乎沒有大幅減緩跡象；一些經濟學家已預測，印度經濟本季可能陷入萎縮。

越南北江省（Bac Giang）傳出新冠疫情感染病例後，18日下令暫時關閉四處工業園區，鴻海在其中三個園區設有工廠。

張智威說，現在這兩國的疫情升溫，已迫使部分工廠關閉，「這可能會使供應鏈遷移的進度暫停相當長的一段時間。目前的關鍵問題是國際旅行中止，因此跨國企業無法把員工送往印度與越南設立新廠」。

他認為，這種情況可能對中國有利，但受惠程度將取決於印度、越南的疫情持續多久。張智威表示，中國目前每月出口成長20%至40%，如果印度、越南迅速恢復生產，預期中國出口成長步調會在今年下半年放緩；如果印度、越南的供應鏈長期受擾，預期中國可維持20%、30%的出口成長率直到明年。