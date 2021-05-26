我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：全美死亡破59萬 39.5%民眾完成接種

台本土確診新增302例+校正331例 死亡暴增11例

人民幣升破6.4關口 攀近3年高點

記者李仲維／綜合報導
人民幣兌美元匯率近期表現強勁，在岸與離岸匯率均來到近三年新高。（記者林則宏／攝影）
人民幣兌美元匯率近期表現強勁，在岸與離岸匯率均來到近三年新高。（記者林則宏／攝影）

離岸、在岸人民幣兌美元25日同步創下近三年新高，分別升破6.40和6.41。分析師預計今年人民幣匯率仍將保持雙向波動的特徵，延續穩中略升的趨勢。

值得注意是，為降低大宗商品價格高漲影響經濟成長，已有人行官員建議人民幣應適當升值來降低衝擊。

在岸市場人民幣兌美元匯率昨以6.4110開盤，隨後突破6.41關口，盤中最高升值至6.4016，下午報收6.4078，上漲215個基點，創2018年6月中旬以來新高。今年以來，在岸市場人民幣兌美元匯率累計升值超過2%。

人民幣兌美元中間價昨報6.4283，升值125個基點。今年以來，人民幣兌美元中間價累計升值1.48%。

澎湃新聞引述金融市場人士稱，美元指數還是偏弱的，所以早盤人民幣一度逼近6.4，不過午後購匯盤增多回吐部分漲幅，但短線看還是有衝高的可能。

更多反映國際投資人預期的離岸人民幣兌美元匯率昨盤中一度突破6.40關口，盤中最高升值至6.3944，也創2018年6月中旬以來的高點。今年以來，離岸人民幣兌美元累計升值1.6%。

華泰證券在最新的研報中指出，雖然今年中美利差有所收窄，但維持人民幣真實匯率穩步升值的中長期觀點，因為大陸國內總體綜合效率的提升，將進一步吸附長期資金配置人民幣資產及在大陸投資、消費。

華泰證券認為，雖然隨著全球重啟，經常項目貨物貿易順差可能有所縮減、服務貿易逆差可能有所反彈，但過去4至5個季度全球抗疫過程中，中國大陸無論是實體經濟部門、還是金融資產邊際投資回報率相對競爭力明顯提升、可能在中期繼續支持人民幣真實匯率升值。

數據顯示，今年年初至2月中旬，人民幣兌美元匯率強勢上揚，自6.5408升值至最高6.43水準。從2月下旬至3月底，人民幣承壓下挫，區間貶值幅度約1.8%。4月以來，人民幣兌美元匯率持續升溫，累計升值幅度逾2%。

交通銀行金融研究中心首席研究員唐建偉認為，新冠肺炎疫情導致美元指數出現明顯波動，是人民幣兌美元匯率雙向波動的主因；中美兩國經濟增速表現的差異是匯率波動背後的基本面因素；中美兩國貨幣政策方向及力度的差異，導致中美利差波動，則是匯率波動的政策面因素。

談及未來人民幣匯率的走勢，唐建偉表示，預計今年人民幣匯率仍將保持雙向波動的特徵，延續穩中略升的趨勢，全年匯率升值幅度預計將明顯小於2020年。

匯率 投資 指數

上一則

印度、越南疫情激增 製造鏈或回流中國

下一則

科技股回吐升幅 道指中止連三漲

延伸閱讀

21城市響應 台僑車隊遊行 聲援台灣加入WHO

21城市響應 台僑車隊遊行 聲援台灣加入WHO
格林「反口罩令」竟扯納粹 麥卡錫批：令人嫌惡

格林「反口罩令」竟扯納粹 麥卡錫批：令人嫌惡
抗疫過母親節

抗疫過母親節
抗疫新里程 暨南大學南加校友歡喜郊遊

抗疫新里程 暨南大學南加校友歡喜郊遊

熱門新聞

紐約時報專欄作家克魯曼。路透

克魯曼：比特幣是龐氏騙局 或像黃金歷久不衰？

2021-05-21 08:42
財政部將對加密貨幣市場加強管控，價值1萬元以上加密貨幣轉帳，都必須向國稅局(IRS)申報。(美聯社)

財政部擬加強查稅 未來十年可追回7000億

2021-05-20 13:54
美股三大指數19日早盤全面重挫，為連續三日下跌，原因是加密貨幣慘遭血洗，促使科技股出現賣壓。美聯社

比特幣暴跌 美股早盤大跌490點

2021-05-19 10:05
2013年諾貝爾經濟學獎得主、耶魯大學知名經濟學教授席勒（Robert Shiller）。路透

席勒：泡沫成形 股市、房市充滿西部拓荒時代心態

2021-05-24 07:49
包括比特幣在內的加密貨幣突然暴跌，拉低整體市場情緒。(美聯社)

比特幣震幅大 美股上沖下洗

2021-05-19 16:37
美國財政部公布計畫，要打擊藏匿收入的美國有錢人，其中包括加密貨幣轉帳逾1萬美元必須申報。(路透)

拜登追富人稅 加密幣轉帳超過1萬元「須申報」

2021-05-20 21:10

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
分析：病毒從實驗室外洩理論為何突然變得可信

分析：病毒從實驗室外洩理論為何突然變得可信
53歲女星不穿衣服辣照流出 網友：身材一流

53歲女星不穿衣服辣照流出 網友：身材一流
白人夫婦收養中國5童 4個患白化症 生活躍TLC實境節目

白人夫婦收養中國5童 4個患白化症 生活躍TLC實境節目
周杰倫回不去「中國好聲音」？網傳選秀節目遭禁原因

周杰倫回不去「中國好聲音」？網傳選秀節目遭禁原因
華裔通勤客突被推下地鐵 列車急剎 警通緝非裔男

華裔通勤客突被推下地鐵 列車急剎 警通緝非裔男