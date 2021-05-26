人民幣升破6.4關口 攀近3年高點

人民幣兌美元匯率近期表現強勁，在岸與離岸匯率均來到近三年新高。（記者林則宏／攝影）

離岸、在岸人民幣兌美元25日同步創下近三年新高，分別升破6.40和6.41。分析師預計今年人民幣匯率 仍將保持雙向波動的特徵，延續穩中略升的趨勢。

值得注意是，為降低大宗商品價格高漲影響經濟成長，已有人行官員建議人民幣應適當升值來降低衝擊。

在岸市場人民幣兌美元匯率昨以6.4110開盤，隨後突破6.41關口，盤中最高升值至6.4016，下午報收6.4078，上漲215個基點，創2018年6月中旬以來新高。今年以來，在岸市場人民幣兌美元匯率累計升值超過2%。

人民幣兌美元中間價昨報6.4283，升值125個基點。今年以來，人民幣兌美元中間價累計升值1.48%。

澎湃新聞引述金融市場人士稱，美元指數 還是偏弱的，所以早盤人民幣一度逼近6.4，不過午後購匯盤增多回吐部分漲幅，但短線看還是有衝高的可能。

更多反映國際投資 人預期的離岸人民幣兌美元匯率昨盤中一度突破6.40關口，盤中最高升值至6.3944，也創2018年6月中旬以來的高點。今年以來，離岸人民幣兌美元累計升值1.6%。

華泰證券在最新的研報中指出，雖然今年中美利差有所收窄，但維持人民幣真實匯率穩步升值的中長期觀點，因為大陸國內總體綜合效率的提升，將進一步吸附長期資金配置人民幣資產及在大陸投資、消費。

華泰證券認為，雖然隨著全球重啟，經常項目貨物貿易順差可能有所縮減、服務貿易逆差可能有所反彈，但過去4至5個季度全球抗疫過程中，中國大陸無論是實體經濟部門、還是金融資產邊際投資回報率相對競爭力明顯提升、可能在中期繼續支持人民幣真實匯率升值。

數據顯示，今年年初至2月中旬，人民幣兌美元匯率強勢上揚，自6.5408升值至最高6.43水準。從2月下旬至3月底，人民幣承壓下挫，區間貶值幅度約1.8%。4月以來，人民幣兌美元匯率持續升溫，累計升值幅度逾2%。

交通銀行金融研究中心首席研究員唐建偉認為，新冠肺炎疫情導致美元指數出現明顯波動，是人民幣兌美元匯率雙向波動的主因；中美兩國經濟增速表現的差異是匯率波動背後的基本面因素；中美兩國貨幣政策方向及力度的差異，導致中美利差波動，則是匯率波動的政策面因素。

談及未來人民幣匯率的走勢，唐建偉表示，預計今年人民幣匯率仍將保持雙向波動的特徵，延續穩中略升的趨勢，全年匯率升值幅度預計將明顯小於2020年。