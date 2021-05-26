擺脫安卓 華為鴻蒙手機系統6/2亮相

華為將於6月2日舉行鴻蒙操作系統及華為全場景新品發布會。圖為2019年8月9日，華為在東莞召開開發者大會上正式對外發布了自研操作系統鴻蒙。（取材自華為官網）

華為 25日宣布，將在6月2日正式舉辦鴻蒙作業系統（Harmony OS）及華為全場景新品發布會。外界預估手機 版本的鴻蒙作業系統將正式亮相，先前只用於可穿戴設備及智慧螢幕等產品的鴻蒙作業系統，將在更多產品品類上使用。

路透報導，美國 的制裁措施禁止Google公司對華為新款手機提供技術支援，導致華為新款手機只能使用自己的作業系統，代表將不再依賴、受制於Andriod系統。

華為總裁任正非先前在公司內部會議上表示，在純軟體領域，敢於領先世界；在軟硬體結合的地方，重點優化軟體，以軟補硬；華為重視軟體，因為在該領域，未來的發展基本不受美國控制，有較大獨立自主權，可以「扎到根，捅破天」。

華為官方微博25日並發布鴻蒙手機作業系統開機畫面影片，「Harmony OS」的標誌，此外原本位於底部「Powered by Android」 字樣已經不見，官微並表示「『鴻』鵠志遠，一舉千里，承『蒙』厚愛，不負期待」；華為EMUI官微25日也發布公告，宣布更名為Harmony OS。

市調公司Counterpoint Research日前發布今年第1季全球智慧手機品牌銷量據，曾是全球第二的華為已掉到全球排名第六，第1季的市占率僅4%。

華為目前正與全球排名前200的App廠商溝通合作，共同開發跨終端設備的應用，華為預估，2021年底搭載鴻蒙操作系統的設備數量將達3億支，其中華為設備超過3億支，面向第三方合作夥伴的各類終端設備數量超過1億支。

新浪財經報導，外界關心鴻蒙能否繼Android和iOS後，發展成為全球第三大作業系統，華為消費者業務AI與智慧全場景業務部副總裁楊海松指出，對於作業系統這類底層平台而言，軟體使用量、市場占有率是它能否活下來、能否成功核心因素，而16%的市占率則是一個生死線。