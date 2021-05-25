阿里雲聯手BMW 上海設聯合創新基地

位於上海金橋經濟技術開發區、由阿里雲與BMW初創車庫共同創立的「阿里雲創新中心—BMW初創車庫聯合創新基地」。（取材自阿里巴巴）

阿里雲與BMW集團的初創車庫（BMW Startup Garage China）共同創立的「阿里雲創新中心—寶馬初創車庫聯合創新基地」（簡稱「聯合創新基地」）， 20日在上海金橋經濟技術開發區啟動營運，雙方將憑藉各自的優勢和資源，幫助中國 科技新創企業進一步強化創新規模。

BMW集團大中華區總裁兼首席執行官高樂（Jochen Goller）說：「中國為新創公司提供了更加廣闊的發展空間，特別是在科技領域，BMW集團正在積極拓展在中國的數位化創新佈局，並加速電動化轉型，BMW將繼續深化與中國科技企業的合作，並注重技術型人才的培養，推動科技創新的發展。」

阿里雲智能國際總裁袁千表示，阿里雲已在中國建立60個孵化中心，透過聯合創新基地，共享阿里雲服務和數位智能技術，與BMW的合作再次證明阿里雲致力利用技術、經驗、專業知識和全球資源來支持新創企業的承諾。

聯合創新基地將會在未來3年為至少300家中國新創公司提供來自阿里巴巴的雲服務，透過BMW初創車庫對接寶馬集團的專家和業務部門，目前已經有20多家中國優秀的科技新創公司入駐聯合創新基地，這些新創的技術涵蓋數位化、電動化、可持續發展等戰略創新領域。

該聯合創新基地所支持的科技新創企業，主要提供互聯網、物聯網和汽車行業的創新產品、解決方案和服務。而聯合創新基地將為新創企業提供具備創意的聯合辦公空間，對接早期的潛在投資 ，以及獲得專業知識支持。

具體而言，阿里雲將會遴選優質項目入駐該聯合創新基地，提供雲計算、數據技術、物聯網及人工智慧等支持，並開放不同程度的創新創業服務資源。

BMW集團則通過BMW初創車庫，為項目提供概念驗證、產品測試等技術支持和金融服務，圍繞寶馬自動化、互聯化、電動化、共享化/服務化（ACES）生態系統獲得孵化並加速成長，而優質項目更有望進入BMW供應鏈 體系。

除了鼓勵新創企業及開放創新技術，阿里巴巴集團與BMW集團也展開數位化領域合作，雙方於2020年10月簽署戰略合作備忘錄，基於「優勢互補、合作共贏」的原則整合雙方資源，圍繞品牌、營銷通路、跨端運營、服務和訊息技術等領域展開合作，致力於實現BMW業務全流程數位化戰略，同時幫助經銷商共同為客戶提供端到端、線上線下無縫連接的數位化品牌體驗。