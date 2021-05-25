中國經濟的內卷與躺平

中國 的政治熱詞都與數量搭配，如「四個自信」、「兩個維護」，那多見於官樣文章；民間性的熱詞，則是來得簡單粗暴，如當下最熱的「躺平」、「內卷」。最近這兩個熱詞爆熱，熱到無數專家學者都跑去解讀其社會意義甚至政治意義，然而這兩個熱詞最直接的，可能是經濟效應。

「躺平」和「內卷」，都富動感，其實一老一新。「內卷」這個詞較為生澀，但出現少說有兩年，據說最早是華為 內部會議上討論，其後才傳開，最近被賦予新意，用之者更眾；「躺平」這詞新熱，更加庶民，看似簡單，卻因有了超出社會學的解釋，增加了風險，官方已留意和批判。

先說「躺平」，不去看百度 之類的詮釋，您就按字面上想，就是躺下平展。有人說形象點，是一串不字，即不深造、不加班、不買樓、不戀愛、不結婚、不生育、不生氣、不著急；說雅一點，是全面佛系；被引深的，已有長篇文章解讀的「躺平主義」；被政治的，則說「躺平」是種非暴力抗爭，是思想躺下來倒竿不起。

先熱的「內卷」，以前有好多拗口的解釋，現在變成與「躺平」的對稱，有人說那就不想「躺平」的人，就「內卷」了，那就是視小孩為「雞娃」（意指讓小孩大量補習），拚命送補習班，你不上班我加班到半夜，拚著命攢錢準備買樓，咬著牙爭取上位。最新的解讀，已經將其往「囚徒困境」方面去引，增加了悲情。

最近對「躺平」和「內卷」的解讀、分析、詮釋一天比一天多，論者一多就要吵嘴，官府方面想要展開引導和批判，看來也無從說嘴。但凡一種社會現象，都有其經濟原因，而社會現象熱到一定程度，首先產生的就是經濟效應。

以「內卷」來說，最近公認解讀最好的是「小鎮故事」，大意是說小鎮上有些鞋店，個個質優價廉、供求平穩，老闆們都做得輕鬆。有天搬來新鞋店，從早做到晚，時不時還搞些打折活動。於是各店，拚著努力，減少休息，增加勞動和燈火油蠟的成本。又由於社會經濟關係是循環往復的，人人收入不增反減，不創造新價值的「內卷」，傷害到每一個人。

在中國，「內卷」已不是社會現象而是一種經濟現象，當過去的供求關係、競爭關係打破，整個經濟活動開始走向「內循環」，與祖師爺康德的哲學「內卷」不同，有人稱為中國特色人多地少的「農業化內卷」，再加上特殊政治背景下「官僚體系內卷化」，經濟活動的走向，就真不好預測了。

經濟「內卷」效應，說來仍難以直白，但「躺平」的經濟效應，形象生動。說淺顯一點，大脫鉤還未全面來臨，但中國中國經濟內向化已觸手可及，這時當局最著急的是三駕馬車之一的消費，而消費的主力當然是廣義的青年，可一個個都「躺平」了，怎麼去刺激內需，沒有內需又怎麼以消費來拉動經濟。

有家官媒最近發文，急切之情溢於言表，說「躺平族」的興起也有著深層次的經濟社會背景。一方面，當下中國中國正在經歷經濟轉型發展的關鍵時期，隨著經濟增長換檔降速和產業結構深度調整，行業發展空間受限，競爭更加激烈，最終反映到個人層面工作和生活上的「內卷」上。

而「躺平族」顯然對於經濟社會發展有很多不利。當前中國中國的經濟發展面臨著人口老齡化等多方面挑戰，實現高質量發展的目標離不開青年的創造性貢獻。相較於「未富先老」這一特殊歷史背景促成的客觀趨勢，「未富先躺」這一現實問題帶來的主觀傾向同樣需要引起警惕。