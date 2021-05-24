北京胡同吹「台灣風」 喝咖啡聽黑膠周杰倫

1989年出生的老闆馬繼明，深受台灣流行音樂影響，最喜歡的歌手是周杰倫。（記者呂佳蓉／攝影）

北京北鑼鼓巷最近吹起一股「台灣 風」，一家胡同院子裡的咖啡 廳，老闆馬繼明在店內用黑膠播放著周杰倫 14張專輯歌曲，前來消費的民眾總情不自禁哼著曲調。馬繼明說，他開這一家有周杰倫元素的咖啡廳都是因著情懷。

2000年在台灣發行首張專輯「Jay」後，戴著鴨舌帽、穿著牛仔褲，極具個人特色的周杰倫開始出現在大眾的眼界。今年是周杰倫出道21年，他在中國大陸的影響仍巨大，尤其對1980、1990後邁入青壯的一代，每個人都能哼唱他歌裡的一句詞。

馬繼明在他的咖啡廳JM CAFÉ受訪時笑稱，「這種情懷好像是一生難以忘懷的感覺」，當周杰倫最紅的時候恰是他十七、八歲念初高中時，在青春時能聽到周杰倫的歌，他感到十分幸運。

馬繼明是新疆回族人，當年聽到來自台灣、以咬字不清腔調為特色的周杰倫歌曲，他也開始學習台灣腔，因周的歌若以字正腔圓的方式來唱就遜色了。他最喜歡的是周杰倫歌曲中的中國風，曲調耐聽，最喜歡「青花瓷」、「上海一九四三」，歌曲總能帶給他畫面，感到十分神奇。

他舉了兩個例子證明少年時代歷經的周杰倫現象。他說，高中時每當周杰倫發新專輯，就是全班公放，還有年終的班級聯歡會，始終有周杰倫的板塊。因為周杰倫，他對台灣也抱有好感，也曾到訪台灣旅遊，對台灣的人文環境與人際互動氛圍感到溫暖。

今年4月下旬馬繼明與朋友合夥開了一間咖啡廳，店內輔以周杰倫的元素，讓消費者在北京有個地方一同聽周杰倫的歌。店內的一些餐點靈感取自周杰倫的歌曲，掛著周的插畫，販賣他的書籍等等。

店內的黑膠唱片機播放周杰倫的音樂，當歌曲播到「晴天」，客人們忍不住說出：「好聽」、「再聽一曲再走」，而一起哼歌擺頭，各桌的客人聊天時不自覺地低吟同唱，宛如一個小型歌迷會。前來探店的客人，幾乎也都在聽著周杰倫的歌曲後，聊起這位偶像，包含期待他再出新曲、他曾到大陸哪裡開過演唱會。

馬繼明說，他開咖啡廳是因為情懷，希望北京能讓喜歡周杰倫的樂迷有個地方坐著喝咖啡聽聽歌，他引述周杰倫的一首歌「告白氣球」的歌詞：「塞納河畔左岸的咖啡」，說道夢想有一天能在巴黎塞納河開店，「這夠帶感的吧！（指有感覺、觸動）。」