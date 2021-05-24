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中國1.3億播主 開創直播經濟 催生多種新業態

記者羅印冲╱綜合報導
中國直播經濟繁榮，圖為山東郯城一個花卉基地，一名網路主播直播賣花。（新華社）
中國直播經濟繁榮，圖為山東郯城一個花卉基地，一名網路主播直播賣花。（新華社）

中國近日發布「中國網路表演（直播）行業發展報告」顯示，截至去年底，中國直播用戶規模已達6.17億，全行業網路主播帳號累計超過1.3億。內容創作、知識付費、直播帶貨……迅速走紅的直播經濟，催生了很多新模式新業態，也帶來了不少新體驗。

據新華網報導，山西博物院日前在抖音舉行了一場長達七小時的慢直播。博物館講解員接力講解，網友全天候觀展。穿越時空辦展的不只是山西博物院，中國多家博物館都透過直播與網友在「雲上」相會。

除了博物館，許多企業透過線上直播介紹產品，電商平台邀請知名網紅現場帶貨，以及疫情下的線上教學等，直播幾乎滲透到各行各業。

據企業資訊查詢平台天眼查數據顯示，目前中國有1500多家直播電商相關企業，近2.8萬家網路直播營銷相關企業。去年就新增超過1.3萬家網路直播營銷企業，為前年全年新增數量的六倍。

去年九9月入駐抖音，10月開始直播賣手工瓷器和茶葉，第一場直播就賣出人民幣30多萬元……直播不僅讓「八○後」手拉壺手藝人廖奧多了主播身分，也將傳統手工技藝更廣傳播。

淘寶直播報告顯示，去年淘寶誕生了近一千個成交額逾億元人民幣的直播間，直播經濟加速很多行業智慧化轉型。但也不可否認，行業同樣面臨著內容同質化、部分內容涉嫌低俗等問題。

專家就提出，當直播經濟按下加速鍵，更要注重推動產業健康發展。比如，主播帶貨不是去庫存、沖銷量，要講誠信、規範和完善全流程服務；直播平台不能只顧熱度不顧質量，要用好的價值與技術創造高質量直播。

中國 博物館 抖音

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