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升值太快！人民幣短期有貶值壓力 官方3天2度放話

記者林宸誼╱綜合報導
升值太快，人民幣短期有貶值壓力。(本報系資料照片)
升值太快，人民幣短期有貶值壓力。(本報系資料照片)

人民幣匯率上周創下三年新高之際，中國人民銀行及中國金融穩定委員會官員在三天內兩次發聲強調，將保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。外界解讀人民幣升值太快已引起官方注意，短期內可能有貶值的壓力。

人民幣兌美元匯率上周升破6.43來到三年新高，引起官方關注。

上海證券報報導，人行微信公眾號23日就人民幣匯率一事，由人行副行長劉國強以答記者問的方式強調，未來人民幣匯率的走勢，將繼續取決於市場供求和國際金融市場變化，雙向波動成為常態，將保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。

劉國強指出，完善以市場供求為基礎、參考一籃子貨幣進行調節、有管理的浮動匯率制度，這一制度在當前和未來一段時期都是適合大陸的匯率制度安排。

而先前5月21日召開的金融委會議也明確要求，進一步推動利率匯率市場化改革，保持人民幣匯率在合理均衡水準上的基本穩定。

交通銀行金融研究中心副總經理、首席研究員唐建偉表示，展望2021年人民幣匯率走勢，預計今年人民幣匯率雙向波動特徵將進一步強化，延續穩中略升的趨勢，波動區間維持在6.3至6.7區間，全年匯率升值幅度預計將明顯小於2020年。

唐建偉指出，短期來看，有關匯率制度及匯率水準決定等大的制度性改革都應經過充分研究後深思熟慮，在穩健的前提下去通盤考慮、穩步推進，不應該搞一步到位式的大跨越改革，否則會對實體經濟和金融環境造成巨大衝擊，匯率並非金融領域的政策調控工具，而是一種結果，反映了一國的經濟基本面、金融市場穩定性及其在全球內的相對地位。

對於人行和金融委三天內兩度提及人民幣匯率，國際金融問題專家趙慶明表示，傳遞出重要的外匯政策信號。對人民幣實行的仍然是有管理的浮動匯率制度，無論當前還是未來一段時期，不會放任人民幣匯率不管。

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