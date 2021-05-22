呷哺呷哺總裁「被解任」 創辦人賀光啟重新掌舵

呷哺呷哺以性價比著稱是中國餐飲界「平價火鍋之王」。（取材自呷哺呷哺官網）

有「連鎖火鍋第一股」稱號的台資連鎖火鍋店呷哺呷哺21日公告，由於集團若干子品牌表現未達董事會預期，集團行政總裁趙怡20日已遭解職，由公司創辦人賀光啟重出江湖接任行政總裁。

公告顯示，賀光啟從事餐飲行業的經驗超過20年，於1998年創辦呷哺呷哺公司，並一直負責集團營運及業務經營管理。賀光啟目前是呷哺呷哺董事會主席兼執行董事，持有公司41.8%股權。

中新經緯報導，趙怡是在2019年8月出任呷哺呷哺行政總裁，在她上任一個月後，呷哺呷哺推出子品牌in xiabuxiabu，主打年輕新生代消費者，這也是呷哺呷哺繼湊湊、茶米茶、呷煮呷燙之後，又一次品牌戰略布局。

由於新冠疫情 ，呷哺呷哺2020年營收年減9.5%；稅前利潤 年減86.6%，利潤總額年減達96%。全年呷哺呷哺新開門市91家，關閉52家，2020年底門市總數為1061家。

值得注意的是，今年4月湊湊火鍋CEO張振緯突然宣布離職，時隔一個多月，呷哺呷哺集團又出現高層人事變動。

趙怡這次「被解任」其實有跡可循，她在今年1月下旬公司股價 大跌前，減持143萬股；僅過兩個多月，4月再次減持套現，前後合計套現約港幣3000萬元。

今年2月11日，呷哺呷哺股價達港幣27.15元的歷史高點，之後股價便急轉直下，呷哺呷哺股價昨日不斷向下尋底，一度低見9.84元，昨重挫15%，報收港幣10元，，跌14.97%，成交額港幣4.76億元，股價三個月跌63%，市值蒸發逾港幣180億元，成為今年連跌最慘的港股之一。

Wind數據顯示，即使不加上昨天的重挫，今年以來，呷哺呷哺也是餐館行業跌幅最大個股。

市場認為，賀光啟在人事地震後重出江湖，再掌經營權，他也面臨諸多挑戰。因為疫情改變很多人的就餐習慣，大陸「線上火鍋」已逐漸成為熱門選項。

包括盒馬、餓了麼、拼多多等外賣、量販、電商平台紛紛推出火鍋食材外送；同時，自熱火鍋的市場規模已經達到人民幣70億元。足不出戶在家「火鍋自由」，已經是消費者的優先選項。