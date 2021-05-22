大陸各城人均GDP 全輸台灣 陸網媒：要爭分奪秒超越

包括上海等大陸主要一、二線城市，去年人均GDP都低於台灣。圖為上海陸家嘴。（ 記者林則宏／攝影）

中國第七次全國人口普查 公布後，大陸網路媒體分析數據後指出，北京 、上海、廣州、深圳及無錫、蘇州等二線城市的人均GDP竟都低於台灣 ，「這顯然是我們不能夠接受的」。文章表示，大陸若要證明制度優越性，就必須在發展水平上超越台灣。

中國外交部發言人華春瑩曾在記者會上引用的微博公眾號「寧南山」發表一篇分析文章指出，兩岸統一時大陸的發展水平越高，對統一後的治理就越有利。

「寧南山」根據大陸上周公布的第七次全國人口普查數字計算，大陸四個一線城市：北京、上海、廣州、深圳，2020年的人均GDP竟然都低於台灣。

2020年北京人均GDP相當於2萬3910美元，深圳市2萬2846美元，上海2萬2560美元，廣州1萬9400美元。

若按台灣主計處公布的數據推算，去年台灣人均GDP為2萬8383美元。

除北上廣深外，大陸一些發展較佳的二線城市，如：無錫、蘇州、珠海等，去年人均GDP也都未能超越台灣。

寧南山指出，這樣的結果多少讓人有點不滿意。「我們改革開放後增長了40多年，竟然沒有任何一個城市的人均GDP超過台灣」。

文章表示，過去一直被認為人均GDP已超過台灣的深圳、無錫、蘇州三市，在第七次人口普查後因人口大增，導致人均GDP又全被台灣超過。

由於台灣今年半導體出口「爆單」，電子產品出口也很火爆，經濟增長預計將超過5%，因此台灣今年全年人均GDP很可能會超越3萬美元。

不過，「寧南山」指出，因今年人民幣對美元預計會升值到6.5左右，比去年6.9左右的平均大約升值6%，加上今年大陸經濟成長率會高於去年，這將一定程度拉近與台灣的距離。

「寧南山」估計，無錫、蘇州、北京、南京、深圳、上海、常州等七個城市，2023年至2025年，人均GDP就會陸續超越台灣；2025年至2030年，珠海、武漢、寧波、廈門、長沙等城市也會相繼超越台灣。

文章表示，關注兩岸人均GDP對比非常重要，這是制度對比的問題。兩岸實行不同的制度，大陸若要證明制度優越性，就必須在發展水平上超越台灣。

此外，兩岸統一時，如果大陸的發展水平越接近甚至超過台灣，統一後的問題就會越少。「寧南山」指出，若統一時大陸三大發達經濟圈（京津、長三角、珠三角）核心城市的人均GDP超過台灣，對統一後的治理工作將會非常有利。

文章最後呼籲，大陸必須「爭分奪秒」完成發展水平趕超台灣的工作。與此同時，一些不必要的，將惠及台灣本島發展的行為都該停止了。「畢竟在統一大業面前，其他小利益都是要讓位的」。