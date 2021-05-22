房地產稅試點 點名深圳海南

多家陸媒報導，在立法之前，新一輪房地產 稅預料將先在房價 上漲壓力較大的城市擴大試點，深圳、海南被點名可能先行先試。

中國財政部、住房和城鄉建設部等單位日前召開房地產稅改革試點工作座談會，聽取對房地產稅改革試點工作的意見。證券時報引述專家認為，此次座談會釋放出將先於立法，進行房地產稅試點的訊號。

早在2011年1月，上海和重慶兩個城市就率先試點對個人住房徵收房地產稅，至今已經有十年時間。

易居企業集團首席執行官丁祖昱表示，近期房價似乎陷入越調控越上漲的怪象，此時推進房地產稅立法和改革，或成為較佳時間點。

廣東省住房政策研究中心首席研究員李宇嘉認為，從立法進程來看，房地產稅立法在今年仍沒有時間表。但從疫情 後的房地產演進形勢來看，加快推出房地產稅，調節因為房產拉大的收入差距、穩定社會形勢、夯實需求基礎，勢在必行。

華夏新供給經濟學研究院院長賈康認為，深圳和海南應該積極推出房地產稅改革試點。這是由於深圳房地產有過熱情況，海南要推進建設自由貿易港，資源配置也應當高度市場化。

易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進也認同房地產稅在深圳和海南先行先試。他認為，隨著房地產稅改革試點工作推進，勢必將影響到一手房和二手房價格。

貝殼研究院首席市場分析師許小樂稱，房地產稅首先會擴大試點城市，總結上海和重慶的試點經驗，進一步優化徵收方式，預計會在房價上漲壓力較大的城市擴大試點。