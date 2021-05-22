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台積挺汽車業 晶片增產60%

記者鐘惠玲／台北報導
美國商務部舉行半導體視訊峰會，台積電受邀與會，會後聲明表示為支援汽車產業，今年車用微控制器生產量將年增六成。（本報資料照片）
美國商務部舉行半導體視訊峰會，台積電受邀與會，會後聲明表示為支援汽車產業，今年車用微控制器生產量將年增六成。（本報資料照片）

美國商務部舉行半導體視訊峰會，受邀與會的晶圓代工龍頭台積電，21日於會後發表聲明，表達該公司支援汽車產業，今年其車用微控制器（MCU）的生產量，將年增六成。

車用晶片訂單在去年上半新冠肺炎疫情嚴重時明顯下滑，但是在下半年市況回溫後，因供應鏈產能已被其他應用填補而供不應求，呈現大缺貨狀態，影響深遠，不但波及車輛出貨進度，也牽連其他車用供應鏈。

台積電指出，為了支援全球汽車產業，已經採取了前所未有的行動，包括重新調度因為數位轉型的加速進行，正承受著強勁需求壓力的其他產業客戶產能。

根據台積電先前揭露的資料，車用產品並非該公司的營運主力，去年第4季的銷售占比約3%，今年首季提升到4%。

在台積電的車用產品線中，車用MCU是大宗。台積電提到，在短期內產能固定的情況下，該公司將今年車用MCU的產量提升，約比2020年提升60%，同時較疫情流行前2019年的水準提升30%。

車用半導體的特性一向有別於其他消費性電子產品，對供應鏈要求標準較高，認證時間長，而一旦採用後也不輕易更換。台積電強調，將持續與汽車供應鏈合作，以解決當前的晶片短缺問題。展望未來，以現代化「Just-in-Time」供應鏈管理，並在這個複雜的供應鏈中提高需求可見度，應較能避免未來出現此類供應短缺的現象。

台積電 供應鏈 汽車

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