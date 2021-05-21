中國當局抑原料漲勢 黑色系行情重挫

中國多種黑色系商品價格20日重挫，包括煉鋼的主要原料鐵礦砂與焦煤，以及螺紋鋼筋與熱軋盤元等鋼鐵產品，價格都大跌逾5%。（本報資料照片）

中國 多種黑色系商品價格20日重挫，包括煉鋼的主要原料鐵礦砂與焦煤，以及螺紋鋼筋與熱軋盤元等鋼鐵產品，價格都大跌逾5%，主因是當局宣布將加速採取多項措施，壓抑原料價格漲勢，以防通膨升高阻礙經濟復甦。

北京 當局19日宣布將加強管理原料商品供需，以抑制「不合理的」價格，並對市場人士拉抬原料成本的行為展開調查。由於市場人士猜測政府的諸多措施將導致金屬市場進一步下跌，不僅交易商拋貨，投機客也布局空單。

伍德．麥肯錫顧問公司專家表示，當局的一些措施能對市場供需造成立即性的衝擊，例如政府將國家的原料庫存投入市場等；政府還可能採取一些較長期性的措施，壓抑市場對原料價格進一步上漲的預期。

澳盛銀行表示，鋼鐵與鐵礦砂仍得到季節性需求強勁、鋼鐵產量創新高、鋼鐵獲利率 高及供給偏低等利多的支撐；分析師指出，當局抑制鋼鐵生產及出口等措施，並不足以抑制原料漲勢；鐵礦砂庫存持續下降，反映潛在的基本面相當強勁。

由於中國營建及製造業同步復甦，今年來多種基本鋼鐵產品及金屬已大漲30-40%，政府因而警告市場已經過熱。工業活動熱絡也使用電量激增，帶動燃煤價格漲到空前高點。

原料漲價已拉高通膨。4月中國生產者物價漲幅達到三年半來高點，令各界擔心消費者物價也將跟進。

不過滙豐銀行亞洲經濟研究主管紐曼表示，要維持原料價格穩定，甚至回跌，必須抑制需求；如果只靠增加生產或釋出庫存來擴大供給，只能暫時控制漲勢。但如果強力抑制需求，又可能傷害經濟成長。

智利主要銅礦場可能罷工，巴西淡水河谷公司鐵礦砂供給不暢，預料將抑制今年金屬原料的供給。ING銀行專家也指出，由於供給缺乏彈性，因此只要壓抑需求，就難免會傷害經濟成長。