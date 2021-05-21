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騰訊Q1營收1353億 優於預期

記者林宸誼／綜合報導

騰訊20日公布第1季財報，營收人民幣1353億元（約210.25億美元），年增25%，淨利潤人民幣478億元（約74.28億美元），年增65.3%，營運表現優於預期。

騰訊科技報導，騰訊控股董事會主席馬化騰表示，第1季各項業務取得穩健增長，並且繼續提升產品及服務，展望未來，由於技術創新及數位解決方案在使用者及企業間日益普及，公司將會在多個領域加大投入，包括企業服務及軟體、高工業化水準的遊戲及短視頻。

根據騰訊第1季財報，微信月活躍帳戶12.4億，年增3.3%。

增值服務業務方面，第1季營收人民幣724億元，年增16%，其中遊戲收入人民幣436億元，年增17%，主要由於公司全球手遊收入增長。

手機遊戲收入及個人電腦客戶端遊戲收入分別為人民幣415億元及人民幣119億元。

社交網路收入人民幣288億元，年增15%，由於數位內容訂購以及遊戲虛擬道具銷售的穩健增長所致。

網路廣告業務方面，首季收入人民幣218億元，年增23%，反映電子商務平台、教育及快速消費品等品類的需求增長以及合併易車的廣告收入貢獻。

其中社交及其他廣告收入人民幣185億元，年增長27%，媒體廣告收入人民幣33億元，年增7%。

金融科技及企業服務業務方面，首季收入人民幣390億元，年增47%，收入增長部分反映去年第1季的居家令影響以及移動支付使用的長期趨勢。

其中企業服務收入年增率較上季度提升，主要由於項目部署恢復、企業軟體及在線視頻客戶的需求增長，以及自去年第4季合併易車公司企業服務收入所推動。

騰訊表示，微信支付一直協助中國的中小型商戶實現業務增長及數位化，將投入大量補貼、資源及服務，讓中小型商戶進一步降低營運成本及提升營運效率。

微信 營收 中國

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