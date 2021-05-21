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中國工行推人民幣對新台幣NDF避險

記者林宸誼／綜合報導
中國首筆人民幣對新台幣NDF匯率避險產品，落地昆山金改區。（取材自官網）
中國首筆人民幣對新台幣NDF匯率避險產品，落地昆山金改區。（取材自官網）

中國工商銀行昆山分行日前為台資企業昆山GL科技有限公司，辦理首筆人民幣對新台幣NDF（無本金交割遠期外匯）匯率避險業務，有助於台資企業降低匯率風險和財務成本，減少對美元的過度依賴。

無本金交割遠期外匯（NDF，Non-Delivery Forward），屬於遠期外匯商品，具有避險功能，當合約到期時，交易雙方不需交割本金，只就合約議定遠期匯率與到期時的即期匯率間的差額，進行交割。

中國金融新聞網報導，工行昆山市支行相關負責人表示，昆山GL科技有限公司註冊資本為500萬美元，每年6月、12月是台灣母公司合併財務報表、發布經營成果的關鍵點，因缺乏人民幣對新台幣直接的匯率避險工具，母公司因合併境內子公司人民幣財務報表而面臨的匯率波動風險，一直無法得到有效管理。

工行昆山市支行相關負責人指出，受益於昆山金融改革試驗區政策，工行昆山分行歷時數月打通了人民幣對新台幣NDF交易各關鍵環節，解了該企業鎖定6月末關鍵時點人民幣兌換新台幣匯率的燃眉之急。

該筆交易於2021年5月11日成交，針對境內台資企業人民幣經營利潤約100萬元進行套期保值，鎖定6月30日人民幣對新台幣匯率為0.2336，並部分使用人民幣進行差額交割，套保成本僅為企業自行以美元為仲介進行套保成本的四分之一。

江蘇昆山是台資產業集群最為發達的地區之一，近年來對台進出口貿易額穩定在每年100億美元左右，該筆業務的成功落地，打破人民幣與新台幣間無直接匯率避險工具歷史，且避險成本較企業自行通過美元套保具有優勢，有助台資企業降低匯率風險和財務成本，減少對美元過度依賴，是昆山金融改革試驗區探索兩岸民間貨幣合作重要突破。

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