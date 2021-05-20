李克強要求大宗商品保供穩價 提高鋼鐵出口關稅

中國國務院 總理李克強19日主持召開國務院常務會議，要求做好大宗商品保供穩價工作，保持經濟平穩運行，落實提高部分鋼鐵產品出口關稅、對生鐵及廢鋼等實行零進口暫定稅率、取消部分鋼鐵產品出口退稅 等政策。

中國政府網披露，會議指出，今年以來，主要是受國際傳導等多重因素影響，部分大宗商品價格持續上漲，一些品種價格連創新高。要高度重視大宗商品價格攀升帶來的不利影響。

會議指出，要按照精準調控要求，針對市場變化，突出重點綜合施策，保障大宗商品供給，遏制其價格不合理上漲，努力防止向居民消費價格傳導。一要多措並舉加強供需雙向調節。

落實提高部分鋼鐵產品出口關稅、對生鐵及廢鋼等實行零進口暫定稅率、取消部分鋼鐵產品出口退稅等政策，促進增加大陸國內市場供應。

二要加強期現貨市場聯動監管，適時採取有針對性措施，排查異常交易和惡意炒作行為。

依法嚴厲查處達成實施壟斷協定、散播虛假資訊、哄抬價格特別是囤積居奇等行為並公開曝光。

三要保持貨幣政策穩定性和人民幣匯率在合理均衡水準上的基本穩定，合理引導市場預期。幫助市場主體尤其是小微企業、個體工商戶應對成本上升等生產經營困難。落實好對小微企業和個體工商戶減免稅、對先進製造業企業按月全額退還增值稅增量留抵稅額政策，精簡享受稅費優惠政策的辦理手續。

此外，要實施好直達貨幣政策工具，加大再貸款 再貼現支援普惠金融力度，落實好小微企業融資擔保降費獎補等政策，引導銀行擴大信用貸款。