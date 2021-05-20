我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全美確診3302萬 47.9%民眾已打1針

台新增286例本土、境外9例 連6天本土病例破百

李克強要求大宗商品保供穩價 提高鋼鐵出口關稅

記者李仲維╱綜合報導

中國國務院總理李克強19日主持召開國務院常務會議，要求做好大宗商品保供穩價工作，保持經濟平穩運行，落實提高部分鋼鐵產品出口關稅、對生鐵及廢鋼等實行零進口暫定稅率、取消部分鋼鐵產品出口退稅等政策。

中國政府網披露，會議指出，今年以來，主要是受國際傳導等多重因素影響，部分大宗商品價格持續上漲，一些品種價格連創新高。要高度重視大宗商品價格攀升帶來的不利影響。

會議指出，要按照精準調控要求，針對市場變化，突出重點綜合施策，保障大宗商品供給，遏制其價格不合理上漲，努力防止向居民消費價格傳導。一要多措並舉加強供需雙向調節。

落實提高部分鋼鐵產品出口關稅、對生鐵及廢鋼等實行零進口暫定稅率、取消部分鋼鐵產品出口退稅等政策，促進增加大陸國內市場供應。

二要加強期現貨市場聯動監管，適時採取有針對性措施，排查異常交易和惡意炒作行為。

依法嚴厲查處達成實施壟斷協定、散播虛假資訊、哄抬價格特別是囤積居奇等行為並公開曝光。

三要保持貨幣政策穩定性和人民幣匯率在合理均衡水準上的基本穩定，合理引導市場預期。幫助市場主體尤其是小微企業、個體工商戶應對成本上升等生產經營困難。落實好對小微企業和個體工商戶減免稅、對先進製造業企業按月全額退還增值稅增量留抵稅額政策，精簡享受稅費優惠政策的辦理手續。

此外，要實施好直達貨幣政策工具，加大再貸款再貼現支援普惠金融力度，落實好小微企業融資擔保降費獎補等政策，引導銀行擴大信用貸款。

國務院 貸款 退稅

上一則

財經簡訊

下一則

科技輪轉至能源 速度加快

延伸閱讀

中國穩價格 加速開發鐵礦資源

中國穩價格 加速開發鐵礦資源
李克強：加強金援受疫情影響企業

李克強：加強金援受疫情影響企業
對話美工商界領袖 李克強：「脫鉤」對誰都沒有好處

對話美工商界領袖 李克強：「脫鉤」對誰都沒有好處
李克強：推動經濟穩中「加固向好」 政策不急轉彎

李克強：推動經濟穩中「加固向好」 政策不急轉彎

熱門新聞

美股三大指數19日早盤全面重挫，為連續三日下跌，原因是加密貨幣慘遭血洗，促使科技股出現賣壓。美聯社

比特幣暴跌 美股早盤大跌490點

2021-05-19 10:05
基金經理人說，大型科技股現在有如在辦超級特賣，買點浮現。路透

股市有便宜可揀 專家：這些大型科技股正在辦超級特賣

2021-05-13 05:36
美國4月通膨年增率達4.2%，一部分反映基期效應因素。路透

美國通膨熱得發燙 對美股有何意義？

2021-05-12 11:39
特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）。路透

比特幣跌破4.5萬美元 馬斯克暗示特斯拉可能賣出持幣

2021-05-16 19:09
紐約時報專欄作家克魯曼。路透

克魯曼：Fed印鈔引爆通膨？貨幣蟑螂說法不可信

2021-05-14 12:08
包括比特幣在內的加密貨幣突然暴跌，拉低整體市場情緒。(美聯社)

比特幣震幅大 美股上沖下洗

2021-05-19 16:37

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
專家綜合4個原因 美暫躲過變種危機

專家綜合4個原因 美暫躲過變種危機
求不到美疫苗就向中國討 宏都拉斯可能拋棄台灣

求不到美疫苗就向中國討 宏都拉斯可能拋棄台灣
披薩盒上將華人的英文名寫成這樣 她氣到手發抖

披薩盒上將華人的英文名寫成這樣 她氣到手發抖
比特幣暴跌 美股早盤大跌490點

比特幣暴跌 美股早盤大跌490點

一洲焦點／拜登施壓以色列哈瑪斯停火、歐巴馬證實UFO存在

一洲焦點／拜登施壓以色列哈瑪斯停火、歐巴馬證實UFO存在