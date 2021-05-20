中國最大海上原油生產平台 年底投產

中國 海洋石油 集團有限公司（下稱中國海油）19日對外宣布，中國自主設計、建造的最大海上原油生產平台—陸豐14-4中心平台，在南海東部海域順利完成浮托安裝，中國大型海洋油氣裝備建造和安裝能力得到進一步提升。

中新社報導，陸豐14-4中心平台由上部組塊和導管架兩部分組成，矗立在145公尺水深的大海上，總高度達218公尺，相當於70層樓高，總重量近3萬噸，超過3個埃菲爾鐵塔的重量。

中國海油陸豐油田群區域開發項目總經理高爽表示，陸豐14-4中心平台採用一體化模式建造，各功能模塊在陸地「搭積木」式地完成拼接，海上安裝兩天後就能滿足人員居住條件。

平台預計2021年底投產，為粵港澳大灣區 提供更多油氣資源。

他說，本次浮托安裝作業是將重達1.5萬噸的上部組塊與導管架對接。平台體型龐大，無法使用傳統吊裝方法，為此採用了整體浮托安裝這一核心技術。在起伏不定的茫茫大海中，將平台上部組塊與163公尺高的「支架」精準對接，而且誤差不能超過5毫米，其技術難度堪比飛船與空間站的對接。

浮托安裝是藉助潮汐漲落的大自然力量，通過類似舉重運動員「挺舉」的方式，將大型海上油氣平台安裝到導管架上。經過十多年技術創新和突破，中國大陸已經相繼攻克了常規高位浮托，低位浮托等多種浮托安裝技術，具備了全天候、全海域浮托技術和施工能力，在掌握的浮托安裝種類數量、作業難度和技術複雜性等方面均位居世界前列。

陸豐14-4中心平台投產後，將主要開發陸豐14-4和陸豐14-8兩個油田，這是南海首次規模化開發深層低滲油田，開發難度極大。