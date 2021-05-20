人民幣官價勁升 攀三年高點

人民幣兌美元中間價19日6.4255，升值102個基點，逼近2018年6月19日報價6.4235的近三年高點。分析師指近期人民幣升值幅度不及歐元等主流貨幣 ，預計後續人民幣升值速度將放緩。

21世紀經濟報導，人民幣兌美元中間價維持在6.4-6.5區間已有一個月之久，19日升值102個基點，雖然僅一周以來新高，但已逼近2018年6月19日的6.4235高點。在岸人民幣兌美元下午收盤6.4382，下跌137個基點。

中國 光大銀行金融市場部分析師周茂華表示，4月下旬以來，人民幣兌美元走勢呈現強勢雙向波動格局，波動幅度小、走勢非常穩，主要受兩方面因素推動，一是中國國內經濟延續良好復甦態勢，外貿維持高景氣度；二是近期美國聯準會繼續釋放鴿派訊號，導致近期美元指數繼續走弱推動。

周茂華認為，從中國整體外貿表現、國際收支和金融市場看，目前人民幣匯率 整體處於均衡水準附近運行。但均衡水準的中樞是會根據全球經濟、政策、外匯市場供求、美元等貨幣匯率變化而移動的。

東吳證券宏觀分析師陶川指出，近期市場對美國經濟的積極情緒出現短期見頂的跡象，加上美元流動性寬鬆，通膨飆升下美債收益率缺乏進一步上行動力；此外，歐洲疫情出現邊際改善，也導致美元指數走弱。

他表示，近期人民幣升值幅度不及歐元等主流貨幣，預計後續人民幣升值速度將放緩，人民幣兌美元阻力點在6.30至6.35。

數據顯示，今年以來人民幣兌美元中間價匯率雙向波動愈加明顯。