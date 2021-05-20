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疫情好轉 京東集團Q1獲利大增2.2倍

記者林宸誼╱綜合報導

京東集團19日發布今年第1季財報，營收人民幣2032億元（約315.7億美元），年增39%；淨利潤人民幣36億元（約5.59億美元），去年同期為人民幣11億元，年增227%。

京東表示，在中國消費市場持續復甦的帶動下，得益於品牌、商家及合作夥伴的強勁增長，第1季主要核心指標獲得超預期增長。

網易科技報導，截至今年3月底，京東年活躍購買用戶數近5億，較去年第1季末大幅淨增1.1億，年增29%，創歷史最大同期增幅。

京東集團董事會主席劉強東表示，在即將到來的18周年成立之際，十分欣喜京東在本季度再次實現強勁增長，為公司今年的發展贏得開門紅，京東憑藉豐富的高品質商品和頂級服務，成為5億活躍用戶日常生活的信賴之選，與此同時，憑藉先進的供應鏈基礎設施，京東已成為數百萬企業降本增效的首選合作夥伴。

隨著疫情好轉和消費環境改善，中國消費潛力得到進一步釋放，今年第1季，京東的商品收入年增34.7%，其中，日用百貨商品收入年增35.9%，電子產品及家用電器商品收入年增34%，均超過市場平均增速。

今年第1季，京東零售收入人民幣1857.9億元，年增35.2%；物流收入 人民幣224.1億元，年增64.1%；新業務收入人民幣51.5億元，年增55.7%。

截至今年3月底，京東體系上市公司及非上市公司員工數約37萬人，較2020年第1季末新增將近11萬名員工，為物流一線員工的人均月支出近人民幣1萬元。

截至今年3月底，京東物流營運超過1000個倉庫，包含京東物流雲倉生態平台下管理的雲倉面積在內，京東物流倉儲總面積超過2100萬平方公尺。

中國 營收 疫情

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