我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台本土確診增267例 陳時中宣布「全台三級警戒」

劉鶴兒子被爆躲幕後搞投資 押騰訊、京東獲利豐

台股強彈792點 六大多頭勢力進場掃貨

記者盧宏奇／綜合報導

台灣上市櫃公司獲利動能強勁，外資、投信、自營商、壽險、四大基金、散戶等六大多頭勢力18日齊力進場抄底，激勵指數報復性強彈792點，創史上單日最大漲點紀錄，收復萬六失土。

上市櫃公司首季季報繳出稅後純益9868億元（台幣，下同，約351億美元）、締造單季歷史新猷，激勵多頭勢力紛紛進場抄底，分別為：外資買超221.34億元、投信買超12.87億元、自營商買超64.10億元，合計三大法人買超台股298.32億元。

此外，四大基金則扮演點火領攻角色，18日買超標的除聯發科、聯詠、大立光、廣達等績優電子股，還有國泰金、台灣大等防禦性標的。前四月逢高實現不少資本利得的大型壽險，18日傳出部分壽險公司如富邦人壽等進場撿便宜，主要著墨高殖利率個股；代表散戶動向的融資餘額則增加16.7億元、至2,162.65億元。

隨六股多頭勢力齊力發威，18日台股開高收高，盤中一度大漲799點，終場勁揚792點或5.1%，收16,145點，一舉收復半年線、5日線及萬六大關失土，創史上最大單日漲點紀錄。當沖比則較前一日微幅下滑至41.4%。

18日台股盤面上，個股漲多跌少，呈現八大類股齊揚的榮景。權王台積電終場大漲23元或4.19%、收572元，引領相關大型權值股全面勁揚，表現相當強勢。此外，近期的多頭人氣指標族群，包括面板雙虎、航運三雄、鋼鐵族群等，也紛紛一吐近期股價備受壓抑的怨氣，在買盤積極進場拉抬下，早盤紛紛亮燈強鎖漲停至終場，成為盤面上最吸睛的多頭亮眼指標。

上市櫃總成交量為4,901億元，其中上市為4,146億元，呈現「價漲量縮」格局。市場專家認為，18日台股強彈，不過量能卻未明顯放大，顯示上檔不少停損賣壓惜售，恐在未來指數續攻的過程中蜂湧而出，不利指數持續攻堅。

法人認為，18日國家隊不同調，雖然四大基金進場點火，八大公股券商則連二日逢高賣超53.8億元，推測是為日後護盤留子彈。

台股 壽險 指數

上一則

加密貨幣承壓 可採配對交易

下一則

通膨蠢動逆勢而行 沃爾瑪擴大折扣促銷

延伸閱讀

疫情升溫衝擊 台股重挫473點 失守半年線

疫情升溫衝擊 台股重挫473點 失守半年線
台股周一開盤若重挫 國安基金備戰 信心喊話基本面仍佳

台股周一開盤若重挫 國安基金備戰 信心喊話基本面仍佳
疫情升級衝擊台股匯市？蘇貞昌：防疫做得好經濟衝擊小

疫情升級衝擊台股匯市？蘇貞昌：防疫做得好經濟衝擊小
台股不堪「疫」擊 12日盤中慘跌1417點創紀錄

台股不堪「疫」擊 12日盤中慘跌1417點創紀錄

熱門新聞

基金經理人說，大型科技股現在有如在辦超級特賣，買點浮現。路透

股市有便宜可揀 專家：這些大型科技股正在辦超級特賣

2021-05-13 05:36
美國民眾領到紓困金也不敢消費，餐館冷冷清清。歐新社

就算領到紓困金 日、美民眾也不大敢消費

2021-05-12 09:03
美國4月通膨年增率達4.2%，一部分反映基期效應因素。路透

美國通膨熱得發燙 對美股有何意義？

2021-05-12 11:39
Fundstrat Global Advisors創辦人Thomas Lee指出，11日美股遭雙重「恐慌事件」打擊，但這顯示市場舉白旗投降，大舉拋售持股，可能導致股市底部浮現。路透

美股驚見雙「恐慌事件」 可能是落底反彈前兆

2021-05-12 09:33
特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）。路透

比特幣跌破4.5萬美元 馬斯克暗示特斯拉可能賣出持幣

2021-05-16 19:09
紐約時報專欄作家克魯曼。路透

克魯曼：Fed印鈔引爆通膨？貨幣蟑螂說法不可信

2021-05-14 12:08

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
為子女爭更多遺產？梅琳達「1舉動」 離婚專家：不尋常

為子女爭更多遺產？梅琳達「1舉動」 離婚專家：不尋常
紐約地鐵濺血 男子在聯合廣場站遭割頸

紐約地鐵濺血 男子在聯合廣場站遭割頸
奧運金牌「裸體倒立哺乳」挨罵 她反擊：這就是母性

奧運金牌「裸體倒立哺乳」挨罵 她反擊：這就是母性
淡出從商當老師 「蚱蜢王子」李恕權變這樣

淡出從商當老師 「蚱蜢王子」李恕權變這樣
和言承旭合作被讚漂亮 她說「當時我也被道明寺電到」

和言承旭合作被讚漂亮 她說「當時我也被道明寺電到」