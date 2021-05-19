台股強彈792點 六大多頭勢力進場掃貨

台灣上市櫃公司獲利動能強勁，外資、投信、自營商、壽險 、四大基金、散戶等六大多頭勢力18日齊力進場抄底，激勵指數 報復性強彈792點，創史上單日最大漲點紀錄，收復萬六失土。

上市櫃公司首季季報繳出稅後純益9868億元（台幣，下同，約351億美元）、締造單季歷史新猷，激勵多頭勢力紛紛進場抄底，分別為：外資買超221.34億元、投信買超12.87億元、自營商買超64.10億元，合計三大法人買超台股 298.32億元。

此外，四大基金則扮演點火領攻角色，18日買超標的除聯發科、聯詠、大立光、廣達等績優電子股，還有國泰金、台灣大等防禦性標的。前四月逢高實現不少資本利得的大型壽險，18日傳出部分壽險公司如富邦人壽等進場撿便宜，主要著墨高殖利率個股；代表散戶動向的融資餘額則增加16.7億元、至2,162.65億元。

隨六股多頭勢力齊力發威，18日台股開高收高，盤中一度大漲799點，終場勁揚792點或5.1%，收16,145點，一舉收復半年線、5日線及萬六大關失土，創史上最大單日漲點紀錄。當沖比則較前一日微幅下滑至41.4%。

18日台股盤面上，個股漲多跌少，呈現八大類股齊揚的榮景。權王台積電終場大漲23元或4.19%、收572元，引領相關大型權值股全面勁揚，表現相當強勢。此外，近期的多頭人氣指標族群，包括面板雙虎、航運三雄、鋼鐵族群等，也紛紛一吐近期股價備受壓抑的怨氣，在買盤積極進場拉抬下，早盤紛紛亮燈強鎖漲停至終場，成為盤面上最吸睛的多頭亮眼指標。

上市櫃總成交量為4,901億元，其中上市為4,146億元，呈現「價漲量縮」格局。市場專家認為，18日台股強彈，不過量能卻未明顯放大，顯示上檔不少停損賣壓惜售，恐在未來指數續攻的過程中蜂湧而出，不利指數持續攻堅。

法人認為，18日國家隊不同調，雖然四大基金進場點火，八大公股券商則連二日逢高賣超53.8億元，推測是為日後護盤留子彈。