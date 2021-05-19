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中國穩價格 加速開發鐵礦資源

記者林宸誼／綜合報導

對於近期鐵礦石價格出現大幅上漲，中國國家發改委18日表示，將加速開發鐵礦資源，以及加快國內外再生鋼鐵資源回收和進口。

21世紀經濟報導，關於鐵礦石供應保障問題，國家發改委政策研究室主任、新聞發言人金賢東表示，將充分利用國內、國際兩個市場兩種資源。

金賢東指出，從境內看，將加大鐵礦資源勘察開發力度，加快推進境內鐵礦新專案和在產資源接續項目建設，統籌做好社會再生鋼鐵資源回收利用，提升國內資源保障能力。

從國際來看，將發揮企業主體作用，鼓勵有條件的企業積極穩妥開發境外鐵礦石資源，完善多元進口供應體系，鼓勵企業拓寬鐵礦石進口通路，有序推進境外再生鋼鐵原料進口和資源利用，優化供給結構。

金賢東表示，目前國家發展改革委，與市場監管總局正在聯合調研鋼材與鐵礦石等市場情況，進一步瞭解行業動態。下一步將繼續會同有關部門，持續加強監測預警，強化市場監管，採取針對性措施，切實維護市場穩定。

金賢東補充，目前各地正在重點圍繞退出產能、項目建設、歷次檢查整改落實、舉報核查等情況開展自查自糾，將於5月30日前向鋼鐵行業化解過剩產能和脫困發展工作部際聯席會議辦公室報送自查自糾情況。

下一步部際聯席會議成員單位將分別帶隊，組成若干個現場檢查組開展鋼鐵去產能「回頭看」實地檢查。

金賢東提到，近期部分大宗商品價格大幅上漲，主要是由於國際大宗商品價格上漲、全球流動性寬鬆以及市場預期等因素相加影響，大宗商品價格上漲對中國的影響有利有弊。

中國

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