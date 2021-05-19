需求降、晶片缺貨 中國智慧機出貨 2位數衰退

中國 工信部旗下的中國信息通信研究院公布數據顯示，中國4月智慧型手機 出貨量2697.3萬支，年減33.9%，這是今年來首見的衰退現象，主要原因是市場需求降溫，加上手機晶片缺貨所致。

市調機構Digitimes Research最新報告指出，由於半導體零組件的短缺，點名小米 、OPPO、vivo等手機品牌的智慧手機出貨量將在今年第2季下降，預計下半年在晶片缺貨緩解後將再次回升。

經濟觀察報報導，中國信息通信研究院公布數據顯示，今年第1季手機總出貨量9797.3萬支，年增100.1％，當前全球多地區疫情，一度成為全球手機市場的最大成長動能。

但近期市場傳出，中國國產手機大廠正集體向上游砍單，減少出貨量，一位多年從事手機經銷商人士表示，從通路來看，小米、OPPO、vivo早在今年第1季就開始對出貨量進行緩慢下調。

中國信息通信研究院數據拆解來看，1月中國智慧手機出貨量達到3957.2萬支，是今年來最高，年增94.3%，但是2、3月的銷量水準和去年下半年相比，並沒有明顯增長，4月銷量2697.3萬支進入一個低點。

手機通路商指出，根據市場的反應來看，消費者購買需求和動力不足，今年的五一小長假，也沒有感受到銷量的增長，而通路自身的調整，也將出貨量進一步擠壓。

目前中國手機市場的邏輯是，華為因美國制裁致產值銳減，而新榮耀尚 未步入正軌，至於小米、OPPO、vivo則積極出貨，增長勢頭強勁，尤其進軍高階手機市場要搶食華為的市占。

--但在實際銷售中，很多通路商發現小米、OPPO、vivo的高階手機不好賣，例如人民幣5000到6000元價位的手機，要搭配促銷、優惠活動才行，原廠價格不打折的話，這部分成本都要通路商自己擔。其中有產品價值、性能的因素，以及情懷的因素，與原先賣華為高階手機的感受不同。

從長遠來看，未來小米、OPPO、vivo衝刺向高階產品市場是大勢所趨，只是需要一個市場培育的過程，華為當年也是從人民幣2000元價位左右的機型開拓市場，並逐步向高階挺進。