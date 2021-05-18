中國4月經濟數據全面回落 未來增速將穩中有降

中國國家統計局公布4月經濟數據全面較3月回落。（本報資料照片）

中國 國家統計局17日公布4月經濟數據全面較3月回落，顯示中國經濟在正常減速的過程中逐漸回歸常態。分析預測，未來經濟增速將穩中有降，但經濟穩步恢復與結構性特徵仍是主旋律，政策基調將保持不變。

去年首季因為疫情導致各地封城，各種經濟數據處於谷底，導致今年首季經濟數據表現亮麗，但隨著去年4月各地復工復產，比較基期墊高，今年4月經濟數據逐漸正常化。

數據顯示，中國今年4月工業、投資 和消費年增速比3月均明顯回落。其中，4月規模以上工業增加值年增9.8%，較3月下滑4.3個百分點，符合預期；社會消費品零售總額年增17.7%，低於預期，較3月下滑高達16.5個百分點。

1至4月固定資產投資年增19.9%，略高於預期。其中，民間固定資產投資年增21%，基礎設施和製造業投資分別增18.4%和23.8%。

路透報導，分析認為，基數因素影響後續經濟數據年增幅回落，不過，儘管經濟恢復勢頭良好，但對於持續已久的大宗商品價格上漲仍需加以關注。工業品特別是上游物價壓力持續升高，預期大陸穩健貨幣 政策更加精準。

中國國際經濟交流中心副總經濟師張永軍指出，結合前期公布的貨幣供應量等數據綜合分析，中國經濟目前仍處於平穩恢復期，政策不宜加碼也不宜收力，保持目前態勢即可。

中原銀行首席經濟學家王軍則認為，4月工業、消費與投資月比增速均有明顯回落，顯示供需兩端均增長乏力，經濟復甦動力減弱，後續仍需政策面的適當呵護，過緊的政策取向仍將帶來經濟增長快速回落的風險。

分析稱，消費恢復得依舊比較慢，應該是居民的資產負債表出現變化，使得消費意願維持在較低水平。

中國官方稱，前四個月經濟運行情況來看，經濟恢復仍在持續當中；從下半年情況看，經濟持續恢復還有較好的支撐。

一方面源於全球經濟在持續恢復，有利於外需的增長；另一方面中國內需恢復也在穩步推進中。

方正中期期貨金融衍生品研究員彭博指出，要密切關注經濟復甦後通膨爆發的可能，目前全球商品和工業原料價格暴漲，未來將進一步影響至消費用品，通膨的增加將對資產價格構成不利影響，需保持關注。

另外，人民幣升值後境外熱錢湧入，也可能造成短期的資產泡沫，對宏觀經濟構成衝擊。