華為：今年至少3億台設備搭載鴻蒙系統

華為輪值董事長徐直軍。（取材自看點快報）

華為 輪值董事長徐直軍17日在華為中國 生態大會上表示，華為HarmonyOS（鴻蒙系統）預計到今年年底將有至少3億台設備搭載鴻蒙系統，其中2億台為華為自有設備。

上海證券 報報導，華為HarmonyOS是華為2019年正式發布，面向全場景的分散式作業系統，根據規畫，從2020年9月10日起，HarmonyOS將面向大螢幕、手表、車機等128KB-128MB終端設備開源，2021年4月將面向記憶體128MB-4GB終端設備開源，2021年10月以後將面向4GB以上所有設備開源。

華為相關業務負責人先前透露，華為HarmonyOS將於6月正式開始規模推送。

另外，中國證券報報導，徐直軍表示，華為希望再經過十多年努力，讓中國數位化做到全球領先，接下來將從兩個方向打造生態：一是變革現有合作夥伴體系，打造真正的能力型合作夥伴體系；二是適應數位產業化和產業數位化要求，升級數位技術生態。

徐直軍指出，2011年華為成立企業業務（BG），至今已十年，在合作夥伴支持下，華為企業業務收入歷史性跨越千億人民幣，合作規模過億的合作夥伴132家。

他指出，「十四五」規畫提出建設「數字中國」，堅定華為面向政企提供服務的決心，中國企業數位化有了一定基礎，但離成熟還很遠，來自第三方統計顯示，39%的企業數位化戰略是模糊的。

截至2020年底，華為在中國的政企業務已經擁有3.5萬多個合作夥伴，組建了超過300支地市虛擬團隊。