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中國實體企業獲利 超過金融業

記者李仲維╱綜合報導

A股上市公司2020年年報和今年第1季財報封關，在新冠疫情衝擊下，去年上市公司中的實體企業盈利增速超過金融業。今年第1季，非金融上市公司的淨利占比提高到50%，撐起上市公司整體盈利的半邊天。

在疫情衝擊下的2020年，中國經濟脈動如何？今年也是「十四五」的開局之年，中國經濟發展的前景如何？上市公司的業績表現是一個觀察的視窗。

新華社援引中證金融研究院的統計顯示，2020年中國非金融上市公司淨利總額為人民幣1.88兆元，年增4.9%，高出金融業上市公司淨利增速3.7個百分點，淨利占全部上市公司的比重，從2019年的46.3%上升到47.2%。

今年第1季，非金融上市公司淨利為人民幣0.65兆元，較疫情前的2019年第1季上升31.7%，兩年平均增速達14.7%，淨利占比較2020年底進一步提高2.8個百分點至50%。

中證金融研究院院長張望軍表示，實體企業經營恢復快於金融業，既有周期性結構因素，也有疫情衝擊下金融機構向實體企業讓利的因素。

張望軍分析，根據市場數據統計，去年年報和今年第1季報呈現出的實體企業淨利占比，分別達47.2%和50%，都是近年來較高水準。尤其今年第1季數據為2008年以來同期最高。

廈門大學經濟學院教授韓乾認為，上市公司中實體企業的表現，展現中國經濟強大韌性和產業供應鏈的穩定性。中國成為去年全球唯一實現經濟正增長的主要經濟體，這與以製造業為代表的實體經濟發展密不可分。

中國國家統計局副局長盛來運提醒，當前中國經濟仍處在恢復過程中，不能說完全恢復正常狀態，去年以來小微企業、個體工商戶受疫情衝擊較大，融資難、融資貴問題還沒有根本改觀，還是要透過精準幫扶支持實體經濟薄弱環節。

國家金融與發展實驗室副主任曾剛也強調，金融支持不能鬆動，金融業要做好對企業的紓困幫扶，在繼續減費讓利的同時，優化金融結構，發展直接融資，提升整個金融體系的效率和穩定性。

中國 疫情 融資

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