中國70城新屋房價漲近5% 八個月新高

中國4月70城房價升幅8個月新高。（中新社）

中國 國家統計局公布4月70個大中城市商品住宅銷售價格，路透根據該數據計算，4月70個大中城市新建商品住宅價格指數年漲4.8%，漲勢延續67個月，月增擴大至0.6%；年漲幅及月漲幅皆為八個月新高。外界預期房市調控政策將持續收緊。

值得注意的是，北上廣深等一線城市的4月新屋房價 年漲5.8%，漲幅比3月擴大0.6個百分點；二手住宅銷售價格年漲11.3%，漲幅比3月下滑0.1個百分點。

中國國家統計局城市司首席統計師繩國慶解讀，4月四個一線城市新建商品住宅銷售價格月增0.6%，漲幅比3月擴大0.2個百分點。當中，北京 、上海、廣州和深圳分別上漲0.6%、0.3%、1.1%和0.5%。

二手住宅月增0.8%，漲幅比3月下滑0.2個百分點，其中，北京、上海和廣州分別上漲1.2%、0.9%和1.2%，深圳保持不變。

58安居客房產研究院研究總監陸騎麟說，一線城市二手房的價格漲幅出現回落，最主要還是一線城市推出的多項調控政策都與調控二手房市場相關，二手房市場價格漲幅回落，將會在下半年逐步傳導到新房市場，引導整個房地產市場的房價穩定。

31個二線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格月增分別上漲0.6%和0.5%，漲幅比3月均擴大0.1個百分點。

35個三線城市新建商品住宅銷售價格月增0.4%，漲幅比3月份擴大0.1個百分點；二手住宅銷售價格月增0.3%，漲幅與3月份相同。