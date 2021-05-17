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大摩籲別買中企股 風險太高

記者蔡敏姿／綜合報導
摩根史坦利警告，不要購買在美上市的中國公司股票。 （美聯社）
摩根史坦利警告，不要購買在美上市的中國公司股票。 （美聯社）

美中關係緊張，摩根史坦利近日對在美上市中國科技企業發出警告，不要購買在美國上市的中國公司的股票。之前，美國又採取措施，將拒絕遵守審計標準的中國公司執行退市處理。

路透報導，美國公眾公司會計監督委員會（PCAOB）上周提出一項新規，委員會正穩步實施讓無法獲得審計文件的在美上市中國企業退市的舉措。

摩根史坦利在一份研究報告中表示，此舉給中國企業發行的美國存託憑證（ADR）造成負面影響，這些ADR已經受到中國政府收緊網路監管的影響，且對目前不斷加劇的通貨膨脹上升擔憂，對成長股來說也是個壞兆頭。

摩根史坦利認為，「這對那些受影響的股票是負面的，會推薦對沖策略。」PCAOB的提案標誌著「外國企業問責法案」（HFCAA）正在穩步實施，且目前已接近全面執行。該法案旨在將在美上市的不合規外國企業摘牌。

追蹤阿里巴巴、京東JD.O和百度BIDU.O等在美上市中國企業的史坦普、紐約梅隆中國ADR指數本周迄今下跌約10%，自2月中以來累計下跌近40%。

大幅下跌的部分原因是中國不斷深化的反壟斷行動，以及在通貨膨脹預期增強之際，收益率上升的不確定性。

為降低衝擊，摩根史坦利提出一項對沖策略，建議投資者買入有資格立即在香港第二上市的ADR，賣出那些不符合條件的ADR。

新浪財經報導，上周五美國上市股票全線上揚，市場在本周早些時候因通貨膨脹擔憂而大幅下跌後持續反彈。

中國 美國 摩根史坦利

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