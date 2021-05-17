中手機廠OPPO 搭火星熱

中國天問一號火星探測器已在5月15日凌晨登陸火星，OPPO應景推出全新的Find X3 Pro火星探索版，向此一探索精神致敬。 （取材自官網）

中國火星 探測器「天問一號」15日成功登陸，為了紀念這一刻，手機 大廠OPPO同日發布新機，「OPPO Find X3 Pro火星探索版」16日限量販售，一台要價人民幣6999元（約1087美元）。

網易手機報導，火星探索版這次重點在整體包裝、機身外觀、軟體UI等方面融入火星元素，是一款極具未來感和科技感的深度定製產品。

騰訊網報導，OPPO Find X3 Pro火星探索版採用復刻隕石飛行灼燒的星岩灰配色，酷似太空 的霧感類金屬光澤，在機身上還印有「MARS 2021」專屬銘文，紀念中國太空探索新突破的一年。

「UTOPIA PLANITIA」則代表天問一號火星探測器降落地點；不僅提高產品辨識度，也吸引太空迷收藏。

此外，火星探索版內置火星訂製主題，時光動態桌面，展現火星的日出夜升，且配有火星色彩濾鏡，仿擬星球色彩風格，一鍵讓普通的照片調色，呈現出與火星色彩相似的氛圍感。

OPPO Find X3 Pro是OPPO目前在售的最強旗艦機，這款手機採用驍龍888移動平台，16GB +512GB硬件組合，搭配6.7英寸螢幕，全球限量2萬台。

火星探索版內置4500mAh容量電池，支持65W超級閃充、30W無線閃充以及10W無線反充。外型設計上，手機背部採用連續曲面設計，一體化流線曲面機身，在鏡頭處使用一體化環形山設計，鏡頭模組與整個後蓋一體成型沒有任何斷點。

值得一提是，本次OPPO Find X3全系採用5000萬像素1比1.56寸雙主鏡頭，搭配兩個與索尼聯合開發IMX766傳感器。

網易財經報導，CINNO Research報告，2021年第1季，中國手機品牌出貨量好轉，有重新洗牌的趨勢，OPPO再次登頂智慧手機出貨市占率榜首，銷量約為2040萬部，年增209%，市占率為23.5%，成長強勁。

另一方面，OPPO不斷擴展海外市場，與沃達豐、西班牙電信、德國電信等多個歐洲電信商達成合作，一定程度上幫助OPPO加速海外本土化服務；同時也加強OPPO對於全球電信商網路頻段的適應能力，對於OPPO手機銷量也有一定程度上的幫助。