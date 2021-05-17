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台新冠肺炎確診 本土激增333例

台疫情急 三大稅務紓困救急

記者翁至威／台北17日電
台灣本土確診案例增加，財政部射出三箭，緊急宣布稅務紓困措施。(本報資料照片)
台灣本土確診案例增加，財政部射出三箭，緊急宣布稅務紓困措施。(本報資料照片)

隨著台灣本土確診案例增加，雙北市自15日起至28日提升為第三級警戒，財政部昨日緊急宣布稅務紓困措施，共射出包括主動減免停業業者稅捐、營收驟減業者可申退溢付營業稅、延長報繳期間等三箭，之後將視疫情變化滾動式檢討。

此外，行政院會日前通過《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》修正草案，若獲立法院同意，將延長實施一年至明年6月30日。財政部官員表示，其中兩項稅務紓困，包括防疫隔離假企業給薪可雙倍扣除、領取政府補助免納所得稅等，都可望再延長。

財政部祭出的三箭首先是減免停業業者稅捐，賦稅署表示，因應疫情升至三級警戒，5月28日前全國休閒娛樂場所關閉，新北市、台北市的觀展觀賽場所（如電影院、展場等）也必須關閉，這些配合停業的業者，房屋稅、娛樂稅皆可獲減免。

以房屋稅而言，停業期間的稅率，可從原本營業用稅率3%改按非住家非營業用稅率2%（金門縣及連江縣為1.5%）；娛樂稅方面，強制停業期間則可停止課徵。

其次是營業稅退稅及減免。財政部去年針對短期間營業收入驟減的營業人祭出紓困措施，可申請退還溢付營業稅，累計以30萬元為限。這項紓困是希望穩住營業人資金流，讓留抵的溢付營業稅可從寬、盡速退給營業人。

官員表示，原本這項措施只施行到6月30日，但隨著紓困振興條例將延長至明年6月，營業人申請退還溢付營業稅的措施也可望延長，營業人可安心。

另營業稅也有相關減免機制。官員指出，受疫情影響者，若屬於查定課徵營業稅的小商家，稽徵機關會主動覈實調降營業稅；若是開發票的營業人，銷售額減少，應納稅額自然就降低。

最後則是延長繳稅期限，財政部除日前宣布所得稅結算申報期限全面延長至6月30日，以及納稅人因疫情隔離、治療、檢疫者，5月至7月間七大稅目可延長報繳期限外，針對原本繳稅期限在5月17日前的各項稅目，例如3-4月期營業稅、4月期貨物稅、菸酒稅、奢侈稅等，財政部也主動延長約半個月至5月31日。

紓困 財政部 疫情

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