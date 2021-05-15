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路透：台積美國建廠 擬加碼投資250億

編譯黃嘉洵、記者尹慧中／綜合報導

知情人士透露，全球晶圓代工龍頭台積電正考慮增加230億到250億美元，加碼投資美國亞利桑那州的先進晶圓廠，在鳳凰城下一座晶圓廠採用更先進的3奈米製程晶片，還有生產2奈米以下晶片的計畫；對於到歐洲設立先進晶圓廠較無積極規畫。

台積電14日表示，目前不考慮在美國加碼投資，現階段按照原計畫、原進度進行建設。

台積電總裁魏哲家在4月15日法說會上表示，亞利桑那州的晶圓廠正按照計畫於今年動工。第一期廠房預計於2024年開始量產5奈米技術，月產能2萬片晶圓，規畫今年起至2029年的專案支出（包括資本支出）約120億美元。

魏哲家當時指出，台積在亞利桑那州已取得大範圍的土地以維持彈性，進一步擴建是有可能的。但首要任務是讓第一期廠房順利量產，根據營運效率、成本效益，以及客戶需求來決定下一步計畫，有任何正式決定都會依法揭露。

台積電在美國華盛頓州卡馬斯市已有一座晶圓廠，在德州奧斯汀、加州聖荷西設有設計中心。亞利桑那州新廠是台積在美國的第二個生產基地。

路透報導，台積電亞利桑那州的第一座廠採用5奈米技術生產晶片，現正討論第二座晶圓廠是否採用3奈米製程，成本可能為230億至250億美元，更可能生產2奈米以下晶片。

路透指出，台積電建造這些工廠，可望與英特爾、三星電子爭取美國政府的補貼。美國總統拜登承諾投資500億美元資金支持在美國生產半導體，參議院最快將在本周採取行動。

路透也說，歐盟內部市場執委布勒東（Thierry Breton）與台積電歐洲總經理莫塞德（Maria Marced）上月進行對話，爭取到歐洲設廠，布勒東雖公開表示雙方「很好的交流」，但知情人士指出其實「非常糟糕」，且歐洲晶片與汽車業者也反對在歐洲設先進晶圓廠，傾向讓歐盟補貼汽車用的成熟製程晶片，台積電則不排除在歐洲興建較舊世代的晶片廠，服務當地汽車客戶。

台積電的大客戶多數位於美國，例如蘋果；歐洲客戶主要是汽車製造商，購買製程較不先進的晶片。歐洲和中東客戶上季僅占台積電營收的6%，遠低於北美客戶的67%，及亞太客戶的17%。

台積電 美國 晶片

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