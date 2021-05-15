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中國數位經濟規模達2.9兆美元 2025年上看5.1兆

記者蔡敏姿／綜合報導
數位經濟在中國發展火熱，中國社科院測算，2020年中國數位經濟增加值規模超過人民幣19兆元。（本報系資料照片）
數位經濟在中國發展火熱，中國社科院測算，2020年中國數位經濟增加值規模超過人民幣19兆元。（本報系資料照片）

中國社科院14日發布藍皮書，測算2020年中國數位經濟增加值規模超過人民幣19兆元（約2.9兆美元），占GDP比重約18.8%。

中新網報導，中國社科院數量經濟與技術經濟研究所、社會科學文獻出版社共同發布「數位經濟藍皮書：中國數位經濟前沿（2021）」。藍皮書對1993至2020年各年數位經濟規模測算，以及「十四五」期間（2021年至2025年）數位經濟估算。

藍皮書顯示，2020年中國數位經濟增加值規模為人民幣19兆1447億元。1993至2020年，中國數位經濟平均增速為16.3%，呈持續快速增長趨勢，已成為中國經濟增長重要引擎。

藍皮書預計，「十四五」期間，中國數位經濟無論「數位產業化」還是「產業數位化」都將延續快速增長態勢，數位經濟整體年均名義增速為11.3%；到2025年，數位經濟增加值規模將達人民幣32兆6724億元（約5兆1031億美元）。

澎湃新聞報導，2010至2015年，伴隨行動網路、雲計算、大數據等新一代信息技術爆發，中國數位經濟年均增速11.2%；2015至2020年平均增速下降，但仍高達10%。

中國社科院認為，未來中國數位經濟快速增長趨勢符合預期。「十四五」時期，隨著製造業數位化轉型和工業互聯網建設加速推進，數位技術對傳統產業滲透率將不斷提升，產業數位化增長有巨大空間。產業數位化發展又將帶動工業軟體、工業App等信息通信技術服務業高速增長，可能催生新興數位部門。

藍皮書指出，數位化滲透率全面普及，從整體上看，衣、食、住、行、玩等生活領域消費側的數字滲透率已經超過50%，消費行為高度數位化。

其中，網路購物領域滲透率最高，達85.2%。商業模式多樣化的電商平台發揮重要角色，數位化模式逐漸從單一線上向線上線下融合轉變。

藍皮書還發現，中國數位消費能力隨城市層級下沉，中小城市高於大城市。　　一方面，中小城市線下消費場景少，商業配套不齊全，線下消費金額較一、二線城市少。互聯網技術快速發展下不存在數位消費障礙，激發了該類區域消費活力。

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