中芯：與美溝通 拚解除制裁

中芯國際今年第1季營收11.04億美元，年增22%；淨利1.59億美元，年增147.6%。（取材自澎湃新聞）

美中關係緊張，去年美國 對中國 企業經濟制裁，除了小米 「涉軍黑名單」還有華為、海康威視、中芯國際等35家企業。不過，小米上訴成功，日前從黑名單中移除。對此，中芯國際14日回應，公司持續在溝通，並達成一些共識。

澎湃新聞報導，中芯國際CEO趙海軍昨日主持業績電話會議，有分析師提問小米被美國國防部移出黑名單，中芯國際是否也會採取類似程序。

趙海軍表示，公司一直在跟美方政府部門和公司的律所在溝通這些事情，但溝通細節不便透露，公司已經與供應商和國外政府達成一些共識。一方面走流程，把事情做好；一方面保持溝通增加交流，按照合規去做事情。

中芯國際14日在A股股價上漲0.07%，收人民幣55.86元。不過，在港股市場下跌0.21%，收港幣23.75元。

回顧美方制裁中資，今年1月，川普在卸任的前一周，發布加重對陸企經濟制裁政策，包括將小米在內的九家公司「拉黑」，相比對華為、中芯國際還是有區別的，更多是限制美國公司對小米投資，並要求現在已經投資的企業在2021年11月11日前撤出。至於晶片產品等，小米還是可以從美國企業購買，不受限制。

不過，限制小米中有一個理由是小米集團總裁雷軍，曾在2019年受到中國政府的表彰。對此當然不服，1月29日，小米在美國哥倫比亞特區地方法院提告美國國防部和美國財政部，要求對方撤銷這個黑名單。數月博弈後，小米獲得成功。

市場稱，小米產品除了手機，覆蓋絕大部分的電子設備，但就核心技術而言仍無法和一線企業相比，不足以夠成威脅。反觀，中芯國際、華為等，不論在產業規模、技術層面都是中國先鋒部隊代表，想要比照小米一樣被美國「放過一馬」，恐怕不是件容易的事。