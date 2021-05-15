搜狐首季財報旺 大賺3700萬美元

中國 入口網站搜狐公司14日發布首季財報，營收 2.22億美元，年增24%；淨利潤3700萬美元，去年同期淨損800萬美元。

新浪科技援引搜狐董事長兼CEO張朝陽表示，第1季延續去年的營運策略，收入、獲利均高於預期，主要受惠於成本費用的嚴格控制，及在線遊戲業務的穩健表現。

公告顯示，搜狐第1季營收為2.22億美元，比去年第4季下降12%。其中，品牌廣告收入為3100萬美元，較去年同期增20%，較去年第4季下降26%。

搜狐表示，年增長主要是門戶和視頻廣告業務收入的增長。月比下降是季節性因素。

在線遊戲收入為1.76億美元，較去年同期增長32%，較去年第4季下降10%。年比和月比變動主要由於去年第4季度推出的懷舊新天龍八部。

在PC遊戲方面，月平均活躍帳戶總數為230萬，年增7%。季度總活躍付費帳戶為90萬，年下滑11%。

移動遊戲，月平均活躍帳戶總數為200萬，年下滑40%。

南方都市報報導，展望第2季，搜狐預計，獲利在800萬至1,800萬美元間。品牌廣告收入在3,600萬至4,000萬美元之間。

預期第2季，在線遊戲收入在1.34億至1.44億美元之間，較去年同期增26%至36%。

針對小米、OPPO、阿里等網路科技大廠陸續投入電動車 行業，張朝陽上月公開表示，「搜狐去年不打算造車，沒有這個資源」搜狐還是集中在擅長的領域，堅持內容和社交平台的定位。

未來，搜狐媒體持續關注對產品和技術的創新和優化，激發優質內容的產生和社交發布，搜狐視頻也持續於自製劇長片內容和直播短影音內容。