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全台大停電 「護國群山」科技大廠不斷電

財經新聞組／台北14日電

全台各地13日發生大停電，不但影響民生用電範圍高達上千萬戶，且各地都有商家、交通號誌運作出現問題。但台積電、聯電、旺宏、華邦、友達、群創等半導體及面板大廠全無停電，產線維持正常運作。台電力保「護國群山」用電無虞，讓產能損失降到最低，避免全球晶片荒不至於繼續擴大。

各大晶圓、記憶體及面板業者都是161kV超高壓的大電力用戶，不在停電範圍內，南科各園區13出現短暫電力壓降現象，但初估對整體產能影響相當微小。科技市調機構TrendForce表示，半導體生產過程中不容許突發性斷電，否則將造成重大損失，在工業用電戶的供電順序上，都以半導體產業為最優先考量。

晶圓代工龍頭廠台積電表示，13日部分廠區產生短暫壓降現象，但供電仍正常，採取緊急應變措施及發電機備援準備，影響降到最低。聯電說明南科廠有部分壓降情況、新竹廠正常，都不影響正常生產。

世界先進位於桃園的晶圓三廠由錦興電廠供電，不在台電電網系統內而不受影響；新竹的晶圓一廠與晶圓二廠採用特高壓雙迴路系統，不在台電減壓供電範圍，公司有備用電力系統，不會讓生產受到影響。

旺宏生產重心位於竹科園區，昨天未停電，旺宏強調8吋廠及12吋廠設置各自獨立的不斷電系統及發電機組，即使有狀況也能穩定供電、且不互相影響。

華邦目前唯一生產基地在中科園區，13日也沒有停電。華邦指出早已設置不斷電及發機組以因應停電，確保生產不致因供電有問題而中斷。

面板廠友達在新竹、台中、台南及高雄等地都有廠區。友達指出，昨日位於台南、高雄等地的南廠區有電力壓降情況。

台積電 晶片

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