中芯Q1營收報喜 淨利潤增147.6%

中國晶片代工龍頭中芯國際13日公布，今年第1季營收 11.04億美元（約1.7億美元），年增22%；淨利潤1.59億美元，年增147.6%。

中芯國際昨天收盤價港幣23.8元，平盤作收。

中芯國際聯合首席執行官趙海軍和梁孟松表示，上半年公司業績預計超出原先預期，第1季營收站穩10億美元，面對困難，公司精準攻堅克難，越做越好；成熟製程到今年年底產能將持續滿載，新增產能主要在下半年形成；先進製程第1季營收經過低谷後與上季相比成長，並穩步導入生產。

中芯國際首席財務官高永崗表示，第2季營收預計比上季增加17%至19%，毛利率 介於25%至27%。今年上半年營收預計約24億美元。

高永崗指出，今年整個市場正向發展，正常情況下，公司本應延續去年高速成長態勢，但是公司被美國 政府列入實體清單，在採購美國相關產品和技術時受到限制，下半年依然面臨不確定風險。

高永崗補充，2月公司給出的全年預期為營收中到高個位數成長，毛利率為10%到20%，就目前公司掌握的信息來看，基於營運連續性不受重大不利影響這個不確定性的影響因素，公司全年營收和毛利率預計將超過2月的預期，為謹慎起見，公司暫不對下半年及全年業績預期做出具體範圍修正。

根據財報，以晶圓應用分類來看，智慧手機、智慧家居、消費電子、其他，占比分別為35.2%、13.9%、20.4%、30.5%。