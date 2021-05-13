中國上月M2增8% 20月低點

中國人民銀行（人行）12日公布，4月新增人民幣貸款 人民幣1.47兆元，低於市場預期；4月底廣義貨幣 供應量（M2）年增8.1%，同樣低於市場預期，且創2019年8月以來的一年八個月新低。

民生銀行首席研究員溫彬表示，M2增長低於市場預期，主要原因有兩個方面，一是去年基數比較高，為了應對疫情衝擊，人行去年同期增加流動性投放，另一方面，財政存款增加較多，也影響M2增長；他認為，目前市場流動性還是合理充裕，市場利率平穩，現在M2增速與經濟基本面還是匹配的，也滿足實體經濟需要。

澎湃新聞報導，一如市場預期，在經歷第1季的高速增長後，新增貸款在4月開始縮量，社會融資 規模則繼續回落。

數據顯示，4月底人民幣貸款餘額為181.88兆元，年增12.3%，略低於市場預期。

截至4月底，M2餘額為人民幣226.21兆元，年增8.1%，增速分別比3月底和去年同期低1.3個和3個百分點。

狹義貨幣（M1）餘額為人民幣60.54兆元，年增6.2%，增速比3月底低0.9個百分點，比去年同期高0.7個百分點；流通中貨幣(M0)餘額為8.58兆元，年增5.3%。當月淨回籠現金740億元。

值得注意的是，3月人民幣貸款增加2.73兆元，最新披露的4月人民幣貸款僅增加1.47兆元，比去年同期少增2293億元，比2019年同期多增4525億元。居民和企業中長期貸款依舊穩定增長，分別占全部新增人民幣貸款的33%和45%左右。

在嚴查經營貸入房市的背景下，企業和居民短期貸款均出現明顯壓縮。4月住戶短期貸款僅增加365億元，而今年第1季住戶部門短期貸款增加5,829億元。企（事）業單位短期貸款4月則減少2147億元。

此外，新增社會融資規模在4月同樣出現下滑。數據顯示，4月社會融資規模增量為1.85兆元，比去年同期減少1.25兆元，比2019年同期增加1797億元。