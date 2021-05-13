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鴻海集團富智康Q1 虧損縮小39%

中國新聞中心／綜合報導
鴻海集團旗下富智康公布今年第1季財報顯示，虧損縮小。（本報資料照片）
鴻海集團旗下富智康公布今年第1季財報顯示，虧損縮小。（本報資料照片）

鴻海集團旗下富智康昨（12）日公布今年第1季財報顯示，營收20.1億美元，年增9%，虧損3,804萬美元，相較去年同期虧損6248萬美元，虧損縮小39.1%。

富智康表示，公司現在正面對零組件短缺、價格上漲及交付時間延長之問題，零組件供應限制對客戶以及營收已帶來不利影響，隨著零組件之價格上漲，進而導致公司之成本上升，將進一步的讓毛利率帶來更大壓力。

富智康強調，在現階段，難以切實就持續零組件短缺、價格上漲及交付時間延長，對公司6月30日止六個月預期業績之不利影響進行合理及有意義之量化評估。

富智康指出，有關新型冠狀病毒全球大流行及相關限制措施，印度新冠疫情在4月復燃，導致其醫療體系瀕臨崩潰，當地另一波本土感染浪潮，印度多個邦政府已宣布局部地區封城，公司熱切繼續在印度擴展業務，特別是積極設立研發中心以及擴張機構件之產能，將會繼續密切監察新冠疫情對印度目前以及計劃業務之影響。

富智康表示，今年將繼續進行「輕資產」策略，要成為一個更加精簡之企業集團，由於手機市場持續產能過剩，中國大陸機構件業務所涉及部分資產之使用率低，面對價格和毛利率下降之壓力，持續尋求機會對中國大陸部分製造業務進行優化及重組。

富智康說，目前難以合理及有意義地預測未來之訂單情況。

例如一名主要客戶受到美國制裁後，該客戶之訂單自2020年起大幅下降。

印度 營收 疫情

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