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小米大勝利 移出美制裁名單 將成中企突圍榜樣

記者戴瑞芬／綜合報導
美國美國防部決定不對臨時禁令上訴，將小米集團移出軍事清單。(路透)
美國美國防部決定不對臨時禁令上訴，將小米集團移出軍事清單。(路透)

小米集團今年1月被美國國防部、財政部列入「中國軍隊公司清單」，小米隨即採取訴訟進行權利救濟，歷經四個月，美國時間5月11日雙方同意和解。路透報導，美國防部決定不對臨時禁令上訴，將小米集團移出軍事清單。

中國媒報導，小米的勝利，也為遭美國制裁與出口管制的企業樹立了榜樣。小米股價12日大漲6%收在港幣26.1元。

美國政府今年1月14日宣布將九家中國公司列入「中國軍隊公司清單」，限制美國投資者交易這些公司的股票，其中就包括雷軍旗下的小米。

小米當時股價重挫一度跌30%，而小米1月31日在美國哥倫比亞特區地方法院控告美國國防部、美國財政部。

小米自認與解放軍、中國政府部門之間並無關聯，主張美國政府程序不正當、認定行為缺乏依據等。

事隔四個月，這場訴訟終於畫上句點，小米集團和美國國防部11日發布了聯合狀態報告（Joint Status Report, JSR），雙方達成和解。

路透報導，文件中顯示，美國政府與小米集團同意和平解決訴訟案，美國國防部等被告也達成共識將小米集團移出軍事清單，雙方會就最終決議協商擬定具體內容，預計在5月20日或之前向法院提交。

在雙方宣布達成和解之前，美國法院早在3月12日頒發了臨時禁令，暫停了把小米認定為中國涉軍企業的行政命令，並解除美國投資者購買及持有小米股票的限制。

這被視為是提前釋出了善意，因此小米最終能和解，也在預期之中。

消息傳回大陸，業內人士認為，小米面對美國政府的打壓，沒有坐以待斃，反而透過法律訴訟的正當手段，與美國政府展開溝通，意義重大。

因為小米主張的程序不正當、認定行為缺乏依據等理由，同樣適用被美國制裁的大陸企業，將為其他企業帶來表率。

值得一提的是，被列入清單的四個月，小米照常發布新款手機小米11系列，又宣布進軍電動車，還花費人民幣200萬元更換企業logo。面對困境，企業發展的腳步，並沒有踉蹌或停滯。

小米 美國 中國

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