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中國上月PPI 年增6.8%創三年半新高

 記者蔡敏姿／綜合報導
中國4月PPI年增6.8%創三年半新高。圖為福建龍岩市舉行的工程機械產品展覽。（中新社）
中國4月PPI年增6.8%創三年半新高。圖為福建龍岩市舉行的工程機械產品展覽。（中新社）

中國國家統計局11日公布，4月消費者物價指數（CPI）年漲0.9%，增速較3月加快0.5個百分點，但低於市場預期。生產者物價指數（PPI）年漲6.8%，創三年半新高，且漲幅較3月擴大2.4個百分點，高於市場預期。

澳新銀行大中華區首席經濟學家楊宇霆認為，通膨率仍偏弱，主要反映服務業復甦相對較慢，即使短期受上游產品價格上升的傳導效應帶動，預料仍將低於1.5%。

楊宇霆指出，近期原材料價格持續向上，預計5月PPI將進一步升至7%以上，大宗商品價格上漲屬全球趨勢，並非中國獨有，中國亦有輸入性壓力；加上歐美經濟復甦、全球主要央行仍以寬鬆貨幣政策為主，都支持大宗商品價格，或需要一段時間才回落。

查宇霆說，該行原先預估全年平均PPI為增長4.5%，會再觀察情況，可能需要上調預測。

路透報導，中海晟融經濟學家張一指出，由於市場對於PPI上漲預期不足，下游企業已經開始採取放緩生產節奏的方式應對PPI所帶來的衝擊。從趨勢上看，PPI上漲在短期衝高之後極有可能出現回落，綜合全球疫後復甦，中美周期共同向上的判斷，下半年PPI仍有可能持續向上。

不過，中原銀行首席經濟學家王軍則認為，PPI加速趕頂已是強弩之末，下半年會逐步回落，需求端不太支撐，下游也消化不了。

英大證券宏觀研究員胡研宏分析，此輪物價主要來自於非原油（黑色、有色、化工）價格的持續且大幅的上漲。恢復性需求和耐用品更新驅動下，中下游商品的產能供需缺口支撐了價格堅挺，全球工業品需求旺盛，量價齊升。

但工業品價格上升從能源環節，走向了中游產品，他認為，未來還會向中下游商品繼續擴散，對全社會的成本造成提升，可能成為經濟前進的阻力。

中金固收團隊報告分析，PPI分行業看，採掘拉動、中下游偏弱，PPI月增收窄，似乎有見頂趨勢。上游價格過快上漲也會擠壓下游利潤，下游放緩可能最終會拖累上游，導致PPI月增見頂，預計二、三季度PPI的會見頂。

中國 指數 央行

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經濟正復甦 供應鏈扯後腿 從勞動力到原料都短缺

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