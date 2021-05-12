鴻海印度iPhone 12 傳產能減半

路透報導，受印度 新冠肺炎疫情 持續延燒影響，鴻海 集團印度清奈廠的iPhone 12產能已減少逾半。清奈廠生產的iPhone，專供印度當地消費市場所用。鴻海11日不評論單一客戶及產能訊息。

鴻海集團清奈廠位於塔米納杜邦（Tamil Nadu），當地是印度第二波新冠疫情重災區。印度政府10日已在塔米納杜邦實施全面封鎖，停止公共交通運輸並關閉商店，設法抑制疫情擴散。

知情人士指出，鴻海集團在塔米納杜邦已有逾100名員工新冠肺炎檢測呈陽性反應，鴻海集團也決定即日起至5月底止禁止人員進入清奈廠。消息人士說：「清奈廠員工准出不准進，只保留一小部分產能。」消息人士表示，清奈廠產能減少逾一半。

鴻海集團的聲明表示，印度一處廠區已有少數同仁檢測出陽性，在員工安全為第一優先前提下，已安排確診同仁至醫療院所隔離診治，相關廠區也依標準作業程序完成環境消毒，並持續提供員工必要的防疫物資與協助，同時也會隨時配合政府政策應對未來疫情變化。

印度是全球第二大智慧手機市場，目前以平價機種為主；iPhone在印度市占率仍低，但蘋果執行長庫克1月時表示，該公司在印度推出線上商店後，去年10到12月印度市場業績較前一年同期成長一倍；鴻海集團也表示，受惠在家上班趨勢，智慧手機銷售強勁，扶助公司該季業績優於預期。

市場研究公司Canalys表示，蘋果iPhone在印度市場的成長延續至第1季，出貨量超過100萬支。 Canalys指出，在地組裝和有利的融資方案，支撐了iPhone 12的需求；然而，疫情失控已讓蘋果公司和鴻海集團在印度的前景蒙上陰影。