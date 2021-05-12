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牽動貨幣政策 CPI受注目

財經新聞組／綜合報導

生產者物價指數（PPI）在大宗商品漲價潮的助推下飆升至三年半高點；市場普遍預期這樣的漲勢仍將延續，PPI走高可能之後會傳導到消費者物價指數（CPI）跟著走高，CPI走高就會影響到貨幣政策收緊。

路透報導，原材料價格持續上漲對下游及CPI的傳導或將滯後顯現，分析人士認為，當前貨幣政策在穩增長壓力較小的窗口期，仍將維護宏觀槓桿率基本穩定，防範投機炒作影響等。

中海晟融經濟學家張一稱，PPI的上漲主要是受低基期和大宗商品價格上漲傳導到工業企業所致，CPI低於預期，一定程度上反映出市場低估了豬周期下行對整體食品價格所帶來的影響。

他並指出，如果PPI上漲不傳導到CPI，那麼宏觀政策不太可能因此而出現調整，貨幣政策仍將維持不鬆不緊的態勢；但此輪PPI上漲極有可能傳導到CPI，對於貨幣政策影響還是有待觀察。

澳新銀行中國市場經濟學家邢兆鵬認為，就業和防範金融風險是當前中國決策者面對的首要任務。儘管主要政策利率保持穩定，但R007（銀行間七天回購利率）/DR007（存款類機構七天回購利率）等基準利率的任何上漲都將成為貨幣政策立場改變的信號。

貨幣 利率 中國

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