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中國乘用車零售 4月份年增12.4%

記者林宸誼／綜合報導

中國乘用車市場信息聯席會（簡稱乘聯會），11日公布今年4月全中國乘用車市場零售達到160.8萬輛，年增12.4%。

新浪財經報導，乘聯會公布數據顯示，今年1-4月的零售累計達到670.2萬輛，年增50.7%，仍處於乘聯會2005年開展零售資料統計以來1-4月同期增速的歷史高位。

今年1-4月超強增長的原因首先是去年1-4月的全國乘用車市場累計零售下滑32.7%的低基期效應。其次是新能源車的增長貢獻度不斷加大，貢獻1-4月增速增加10個百分點。

IT之家報導，4月中國新能源乘用車批發銷量達到18.4萬輛，年增214.2%；零售銷量達到16.3萬輛，年增192.8%，兩個新能源車數據都大幅攀升。

批發銷量又被稱為廠商銷量，是指某一時期汽車生產商批量供貨給經銷商的總量。而汽車生產商一般是不會直接零售汽車；零售銷量也稱為綜合銷量，也就是最終把汽車銷售出去的總量。

乘聯會指出，今年4月新能源乘用車市場多元化，大集團新能源表現分化加深，上汽、廣汽表現相對較強，批發銷量突破1萬輛的企業有上汽通用五菱 3萬0602輛、特斯拉中國 2萬5845輛，比亞迪2萬5450輛，上汽乘用車1萬3004輛。

每日經濟新聞報導，4月主流合資品牌中的大眾品牌新能源車佔據49%市占。「雙B」豪華車企的純電動車全面量產，但產品接受度仍待大幅提升。

4月普通混合動力乘用車批發4.7萬輛，年增73%，也可看出傳統燃油車企業逐步轉型的決心。

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