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A股119家半導體企業 獲政府補貼 中芯逾半獲利就靠這

記者林宸誼／綜合時報導
去年A股120家半導體企業中，有119家獲政府補貼，其中，中芯國際逾半獲利靠補貼而來。（路透）
去年A股120家半導體企業中，有119家獲政府補貼，其中，中芯國際逾半獲利靠補貼而來。（路透）

根據中國A股上市公司2020年財報，去年A股120家半導體企業中，除了四圖維新外，其餘119家獲得政府補貼，補貼金額高達人民幣149.11億元（約23.3億美元），平均每家公司獲得1.24億元補貼。

以最大晶圓代工廠中芯國際為例，去年淨利達人民幣43.32億元（約6.7億美元），政府補貼人民幣24.89億元（約3.8億美元），佔淨利的57.5%，換句話說，中芯國際逾半獲利靠政府補貼。

集微網報導，以補貼金額來看，中國中車、中芯國際、比亞迪、木林森獲得的補貼金額，分別為人民幣27.27億元（約4.2億美元）、人民幣24.89億元（約3.8億美元）、人民幣16.78億元（約2.6億美元）、人民幣10.34億元（約1.6億美元），均超過人民幣10億元（約1.5億美元）。

排在第6至第10的企業分別是三安光電、華燦光電、北方華創、中環股份、中科曙光、中微公司，補助資金分別是人民幣6.81億元（約1億美元）、人民幣5.1億元（約7979萬美元）、人民幣4億元（約6258萬美元）、人民幣3.49億元（約5460萬美元）、人民幣2.92億元（約4568萬美元）、人民幣2.53億元（約3958萬美元）。

以上10家公司合計獲得政府補貼金額達到人民幣104.15億元（約16.2億美元），佔比達69.85%。

在補貼金額範圍方面，超過人民幣10億元的公司有4家，占比達到3.33%；在人民幣1到10億元範圍的公司有23家，占比為19.17%；在人民幣0.1到1億元範圍的公司有66家，占比為55%；在0.1億元之下的公司有27家，占比達到22.5%。

從淨利潤比重來看，政府補助一直是部分半導體公司收入來源的組成部分。前10家公司當中，木林森、華燦光電獲得政府補貼資金均超過淨利潤，而在扣除非經常性損益之後，這兩家公司扣非淨利潤均處於虧損狀態。

另外，寒武紀、鼎龍股份、大唐電信、芯原股份、國民技術、有方科技、遠望谷、曉程科技等公司即使獲得政府補貼資金，淨利潤仍然出現虧損狀態。

榜單中也有個別公司，例如中芯國際、比亞迪、韋爾股份、長電科技、聞泰科技、紫光國微、兆易創新等公司在扣除政府補貼之後，淨利潤也實現快速增長的態勢。

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