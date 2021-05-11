我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全美3274萬人確診 34.8%民眾完成接種

數位俠盜自白？「黑暗面」駭翻美油管 竟發聲明認了

三星代工5G晶片出岔 台積救援高通

記者謝佳雯／台北11日電
台積電伸援手。（本報資料照片）
台積電伸援手。（本報資料照片）

高通委託三星代工的5G晶片接連出包，傳出高通緊急找台積電幫忙，在台積電中科15B廠6奈米製程增加約一季2萬片的投片量，較原本的量多一倍，預計8月至9月間產出，同時也洽談明年5奈米新增投片量，為台積電後續營運增添強勁動能。

台積電向來不對單一客戶與接單狀況置評。業界人士指出，高通5G晶片生產策略，採台積電與三星兩家代工廠並行方式進行。去年12月初，高通宣布推出高階旗艦處理器「驍龍888」，強調以標榜頂規效能表現，採用三星5奈米製程生產。

然而，第一款導入「驍龍888」處理器的小米11，不少評測結果傳出有過熱，並且有明顯耗電等情況；高通緊接著又推出使用7奈米「驍龍870」，被視為修正「驍龍888」的缺點，今年第1季就被OPPO、一加、小米、iQOO、Motorola等品牌手機採用。

高通「驍龍888」處理器過熱的問題，被導因於三星製程所致，影響高通晶片效能表現。事實上，三星代工大廠手機處理器出狀況並非頭一遭，當年三星與台積電分食蘋果iPhone 6與iPhone 6s搭載的A9處理器代工訂單時，就曾發生「晶片門」事件。

當年三星以14奈米生產A9處理器，台積電則是以16奈米代工，表面上三星採用的技術層次高於台積電，但果粉實測後發現，搭載三星代工的A9處理器的iPhone，無論在與耗電量、溫度、效能等都遜於搭載台積電生產的晶片的版本，也因為這次事件，台積電之後獨拿A系列處理器大單。

高通委由三星操刀的5G晶片不僅出現過熱問題，據中國媒體近日報導指出，高通的Mobile Station Modem晶片中，出現了安全性漏洞問題，駭客或者攻擊者可以利用該漏洞注入惡意程式碼，來獲取Andriod使用者的各種資訊，甚至還能竊聽使用者的通話內容、解鎖SIM卡等，市場仍在觀察對高通晶片出貨動能的影響。

市場傳出，高通考量近期5G晶片狀況連連，將把部分訂單移回台積電，除了今年新增在台積電6奈米的投片量外，明年還會有5奈米的新增投片量。

法人圈傳出，高通這次在台積電6奈米的新單，主要針對驍龍6系列產品，內部代號為「Kodiak」，新增投片量多達一季2萬片。

台積電 高通 三星

上一則

萬豪：商務、休閒旅遊界線消失

下一則

勞工短缺嚴重 拖累餐廳重生

延伸閱讀

高通重挫逾6% 傳蘋果2023年改採自家5G晶片

高通重挫逾6% 傳蘋果2023年改採自家5G晶片
日經：三星落後台積電擴大 韓在美中間搖擺也有關

日經：三星落後台積電擴大 韓在美中間搖擺也有關
三星追台積 加速3製程

三星追台積 加速3製程
晶片短缺衝擊 恐遍及各產業

晶片短缺衝擊 恐遍及各產業

熱門新聞

電動車大廠特斯拉即將失去一個重要收入來源，因為由PSA集團和飛雅特克萊斯勒合併成立的汽車製造商Stellantis NV公司，決定將退出與特斯拉簽訂的歐洲排放信用協議。美聯社

特斯拉將失去一個重要收入來源

2021-05-05 11:22
股神巴菲特（左）在波克夏公司連續第2年的視訊股東會上說，看到「非常大幅的通膨」和價格上漲。路透

股神巴菲特：看到「非常大幅的通膨」

2021-05-03 19:49
狗狗幣今年初以來大漲12,000%。美聯社

狗狗幣又飆…1月投入1000美元 現在值12萬美元

2021-05-05 21:09
黃金和白銀漲至2月來最高價位。（路透）

金銀銅鐵錫 無所不漲 經濟重啟+通膨刺激 唯有它下跌

2021-05-06 20:04
狗狗幣在24小時內大跌逾35%，原因可能是特斯拉執行長馬斯克認為價格衝太快。（路透）

馬斯克一句話…狗狗幣暴跌

2021-05-09 15:22
從汽車、筆電到遊戲機廠商，現在全都鬧晶片荒，半導體成為全球瘋搶的商品，帶旺相關股票。路透

半導體股何必獨鍾台積？這四支雖低調前景也看俏

2021-05-08 13:17

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
一次注射整瓶6劑輝瑞疫苗 義大利女學生留院觀察

一次注射整瓶6劑輝瑞疫苗 義大利女學生留院觀察
44歲言承旭近況曝光 「0修圖」真實面網全驚呆

44歲言承旭近況曝光 「0修圖」真實面網全驚呆
德州老虎悠哉逛大街 男持槍叫牠「回家」

德州老虎悠哉逛大街 男持槍叫牠「回家」
印度疫情蝴蝶效應 一文看懂

印度疫情蝴蝶效應 一文看懂
金球獎最大危機 阿湯哥退還3獎座 NBC放話明年不轉播

金球獎最大危機 阿湯哥退還3獎座 NBC放話明年不轉播