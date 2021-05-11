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中國黑色系商品期貨上演漲停潮 交易所出手調控

記者林宸誼／綜合報導
（路透）
（路透）

中國大宗商品期貨合約漲勢瘋狂，10日黑色系（鐵礦石、焦炭、焦煤、鋼筋等）上演漲停潮，螺紋鋼（鋼筋）開盤隨後鎖住漲停，日漲5.99%，報每噸人民幣6012元（約940.6美元）。

鐵礦石主力合約漲停突破每噸人民幣1300元（約203.3美元），報價每噸人民幣1326元（約207.4美元）；焦煤主力合約漲停最高達每噸人民幣2062元（約322.6美元），漲幅逾6%，收盤價皆創歷史新高。

中國鋼鐵龍頭寶鋼10日也公布調漲6月鋼鐵盤價，包括熱軋及厚板等九種鋼品價格每噸上漲人民幣100元（約15.6美元）至650元（約101.6美元）不等。

經濟觀察報報導，有色金屬類產品也多數上漲，滬銅漲近5%，報每噸人民幣7萬7720元（約1萬2159美元）；滬鋁漲超3%，報每噸人民幣2萬420元（約3194美元）；盤中價格皆一度創15年來新高。

國際銅漲逾4%盤中創歷史新高，報每噸人民幣6萬9400元（約1萬857美元）；玻璃主力合約10日午後鎖住漲停，漲幅突破6%，報每噸人民幣2683元（約419.7美元），創歷史新高。

為壓抑大漲的期貨市場，包括上海期交所及大連商品交易所及鄭州商品交易所皆調整交易內容，上期所自12日交易起：螺紋鋼Rb2110及熱軋卷板Hc2110合約日內平今倉交易手續費將調高為成交金額的萬分之一。

大商所公告表示，近期市場運行不確定因素較多，特別是焦煤、焦炭和鐵礦石價格波動較大，鐵礦石期貨漲跌停板幅度將增加3個百分點。

鄭州商品交易所公告，調整動力煤漲跌停板幅度、保證金標準、交易手續費，自5月13日結算日起，動力煤期貨合約的交易保證金標準調高為12%，漲跌停板幅度調整為8%；其中2106、2107、2108合約的交易保證金標準調整為15%，漲跌停板幅度調整為10%。

值得注意的是，中國國家發改委在官網發布「關於做好2021年鋼鐵去產能『回頭看』檢查工作的通知」，要求除本區域內沒有粗鋼冶煉能力的北京、海南、西藏等三省外，其餘29個地區包括新疆、中央鋼鐵企業均在檢查範圍內，檢查重點包括退出產能情況、專案建設情況、歷次檢查整改落實情況、舉報核查情況、健全工作體系情況、2021年粗鋼產量壓減工作情況。

匯通網報導，天風期貨的分析師吳世平認為，鐵礦石和鋼鐵價格的飆升主要是由投機性交易推動，儘管一些鋼廠已停止以這麼高的價格買入原材料，但交易員在現貨市場仍在爭相購買。

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