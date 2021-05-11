我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全美3274萬人確診 34.8%民眾完成接種

數位俠盜自白？「黑暗面」駭翻美油管 竟發聲明認了

字節跳動強攻電商 結合抖音推動網購

記者林宸誼／綜合報導

鎖定中國價值1.7兆美元的電子商務領域，抖音母公司字節跳動正積極發展電商業務，並已聘請數千名員工，和吸引小米等大牌贊助商，要挑戰阿里巴巴的電商龍頭地位。

彭博報導，中國網購市場長期由阿里巴巴和京東掌控，不過字節跳動去年賣出價值約260億美元的化妝品、服裝及其他商品，這樣的成績是阿里旗下淘寶花費六年時間才能夠達到。

在積極推動電商業務背景下，字節跳動預估2021年廣告銷售將達到400億美元，其中來自中國的銷售將貢獻超過一半。

研究機構Blue Lotus Capital Advisors認為，抖音旗下的短影音平台流量相當龐大，足以支持從事任何業務，包括直播、網購、本地生活服務及搜尋等，有很大的想像空間。

字節跳動正在籌備上市，新興的電商業務可以幫助該公司上市時估值超過2500億美元，消除人們對北京打擊中國網路巨頭的擔憂。

對比字節跳動對手，去年疫情刺激了對家庭娛樂的需求，淘寶直播產生超過人民幣4000億元（約625.8億美元）的商品總價值，而快手則逾人民幣3810億元（約596億美元），是抖音的兩倍多。

字節跳動旗下抖音電商總裁康澤宇，於4月8日在廣州舉行首屆生態大會上宣布，推出透過AI演算法的「興趣電商」，滿足用戶潛在購物興趣，「隨著人們變得更加富裕，他們不會去購物商場或精品店時就著眼於特定的事物，他們只會在看到自己喜歡的事物時進行購買。」

另外，字節跳動不但向阿里巴巴下戰書，也準備允許用戶在App預訂飯店及餐廳，提供類以美團和騰訊旗下微信小程式的服務。

抖音在海外與沃爾瑪結盟，測試線上購物，早在去年12月，字節跳動CEO張一鳴告訴全球員工，將電子商務與串流媒體和短影音結合使用，在中國以外提供了更大的機會；該公司還一直在新加坡悄悄地建立一個工程師團隊，以發展抖音新生的電子商務業務。

抖音 電商 中國

上一則

科技股遭拋售 那指重挫2.5%

下一則

A股119家半導體企業 獲政府補貼 中芯逾半獲利就靠這

延伸閱讀

「Z世代」追捧…抖音TikTok下載量 蟬聯全球霸主

「Z世代」追捧…抖音TikTok下載量 蟬聯全球霸主
誤打誤撞搬進老人公寓 少女抖音暴紅

誤打誤撞搬進老人公寓 少女抖音暴紅
抖音及TikTok 蟬聯4月全球App下載冠軍

抖音及TikTok 蟬聯4月全球App下載冠軍
19歲少女誤打誤撞搬進老人公寓 抖音爆紅

19歲少女誤打誤撞搬進老人公寓 抖音爆紅

熱門新聞

電動車大廠特斯拉即將失去一個重要收入來源，因為由PSA集團和飛雅特克萊斯勒合併成立的汽車製造商Stellantis NV公司，決定將退出與特斯拉簽訂的歐洲排放信用協議。美聯社

特斯拉將失去一個重要收入來源

2021-05-05 11:22
股神巴菲特（左）在波克夏公司連續第2年的視訊股東會上說，看到「非常大幅的通膨」和價格上漲。路透

股神巴菲特：看到「非常大幅的通膨」

2021-05-03 19:49
狗狗幣今年初以來大漲12,000%。美聯社

狗狗幣又飆…1月投入1000美元 現在值12萬美元

2021-05-05 21:09
黃金和白銀漲至2月來最高價位。（路透）

金銀銅鐵錫 無所不漲 經濟重啟+通膨刺激 唯有它下跌

2021-05-06 20:04
狗狗幣在24小時內大跌逾35%，原因可能是特斯拉執行長馬斯克認為價格衝太快。（路透）

馬斯克一句話…狗狗幣暴跌

2021-05-09 15:22
從汽車、筆電到遊戲機廠商，現在全都鬧晶片荒，半導體成為全球瘋搶的商品，帶旺相關股票。路透

半導體股何必獨鍾台積？這四支雖低調前景也看俏

2021-05-08 13:17

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
一次注射整瓶6劑輝瑞疫苗 義大利女學生留院觀察

一次注射整瓶6劑輝瑞疫苗 義大利女學生留院觀察
44歲言承旭近況曝光 「0修圖」真實面網全驚呆

44歲言承旭近況曝光 「0修圖」真實面網全驚呆
德州老虎悠哉逛大街 男持槍叫牠「回家」

德州老虎悠哉逛大街 男持槍叫牠「回家」
印度疫情蝴蝶效應 一文看懂

印度疫情蝴蝶效應 一文看懂
金球獎最大危機 阿湯哥退還3獎座 NBC放話明年不轉播

金球獎最大危機 阿湯哥退還3獎座 NBC放話明年不轉播