字節跳動強攻電商 結合抖音推動網購

鎖定中國 價值1.7兆美元的電子商務領域，抖音 母公司字節跳動正積極發展電商 業務，並已聘請數千名員工，和吸引小米等大牌贊助商，要挑戰阿里巴巴的電商龍頭地位。

彭博報導，中國網購市場長期由阿里巴巴和京東掌控，不過字節跳動去年賣出價值約260億美元的化妝品、服裝及其他商品，這樣的成績是阿里旗下淘寶花費六年時間才能夠達到。

在積極推動電商業務背景下，字節跳動預估2021年廣告銷售將達到400億美元，其中來自中國的銷售將貢獻超過一半。

研究機構Blue Lotus Capital Advisors認為，抖音旗下的短影音平台流量相當龐大，足以支持從事任何業務，包括直播、網購、本地生活服務及搜尋等，有很大的想像空間。

字節跳動正在籌備上市，新興的電商業務可以幫助該公司上市時估值超過2500億美元，消除人們對北京打擊中國網路巨頭的擔憂。

對比字節跳動對手，去年疫情刺激了對家庭娛樂的需求，淘寶直播產生超過人民幣4000億元（約625.8億美元）的商品總價值，而快手則逾人民幣3810億元（約596億美元），是抖音的兩倍多。

字節跳動旗下抖音電商總裁康澤宇，於4月8日在廣州舉行首屆生態大會上宣布，推出透過AI演算法的「興趣電商」，滿足用戶潛在購物興趣，「隨著人們變得更加富裕，他們不會去購物商場或精品店時就著眼於特定的事物，他們只會在看到自己喜歡的事物時進行購買。」

另外，字節跳動不但向阿里巴巴下戰書，也準備允許用戶在App預訂飯店及餐廳，提供類以美團和騰訊旗下微信小程式的服務。

抖音在海外與沃爾瑪結盟，測試線上購物，早在去年12月，字節跳動CEO張一鳴告訴全球員工，將電子商務與串流媒體和短影音結合使用，在中國以外提供了更大的機會；該公司還一直在新加坡悄悄地建立一個工程師團隊，以發展抖音新生的電子商務業務。