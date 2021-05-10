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中國攻超高清視頻 拚兆元產業 要當全球領頭羊

記者林宸誼／綜合報導
2021世界超高清視頻（4K/8K）產業發展大會開幕式，在廣州越秀國際會議中心舉行，吸引觀眾參觀體驗。 （中新社）
2021世界超高清視頻（4K/8K）產業發展大會開幕式，在廣州越秀國際會議中心舉行，吸引觀眾參觀體驗。 （中新社）

中國工信部部長肖亞慶9日表示，加快發展超高清視頻產業，能夠直接帶動製播設備、終端產品、顯示面板、晶片等產業鏈整體換代，促進數位技術創新突破，拉動人民幣「雙千兆」新型基礎設施建設，促進內容繁榮和應用創新，形成人民幣1兆元（約1567.6億美元）級新興產業集群。

澎湃新聞報導，肖亞慶在「2021世界超高清視頻（4K/8K）產業發展大會」開幕式致詞中指出，在打造新興產業增長引擎上，4K超高清電視市場占比超過70%，8K電視加速滲透，一批中國國產攝影機、採編播系統實現產業化並投入使用。

肖亞慶表示，「國民經濟和社會發展第十四個五年規畫和2035年遠景目標綱要」（簡稱「十四五規畫」）指出，要著眼於搶占未來產業發展先機，培育先導性和支柱性產業，推動戰略性新興產業融合化、集群化、生態化發展，超高清視頻就是這一典型的代表，也是繼類比、標清、高清後的新一輪跨代演進，與5G、人工智慧等同為當今新一代信息技術的重要發展方向。

肖亞慶表示，要著重把握好重大技術跨代演進的戰略機遇，加快全產業鏈優化升級，打造全球領先的超高清視頻產業集群。

首先是堅持應用牽引，增強發展動能。面向冬奧會轉播、8K頻道建設等重大場景，展開「百城千屏」超高清視頻落地推廣活動，促進終端普及和內容繁榮。面向廣大的消費者市場和廣泛的行業應用市場，推動超高清視頻各領域融合創新。

其次是堅持協同創新，完善產業鏈條。圍繞產業鏈關鍵薄弱環節加強攻關突破，建設超高清視頻產業協同中心、製造業創新中心，引導視頻生產、網路傳輸、終端呈現和行業應用等產業鏈各環節加強協同創新。

第三是堅持標準先行，構築產業生態。加強標準體系建設，建立配套的檢測驗證、產業落地和推廣應用體系，提升產業基礎能力和產業鏈水準。發揮龍頭企業牽引作用，支持廣東等重點省市打造產業集群，完善產業生態體系。

第四是堅持開放合作，實現共贏發展。推動建設國際化、專業化的產業組織，促進國內外技術、人才、資金、市場等資源交流互動和優勢互補，共創發展機遇，共享發展成果。

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